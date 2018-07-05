Дополнительные билеты на поезда в Самару появились в кассах накануне матча между Швецией и Англией

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АО «Федеральная пассажирская компания» назначен дополнительный пассажирский поезд №210/177 сообщением Москва – Самара. Он прибудет в Самару накануне матча сборных Швеции и Англии по футболу, который состоится 7 июля на стадионе «Самара-Арена».Поезд отправляется из Москвы 6 июля в 17:48 (МСК) и прибывает в Самару 7 июля в 10.07 (МСК), время в пути составляет 16 часов 19 минут. Из Самары поезд отправляется 8 июля в 04:25 (МСК) и прибывает в Москву в 22:35 (МСК), время в пути составляет 18 часов 00 минут. Основные остановки в пути следования: Рузаевка, Рязань. С учетом пожеланий пассажиров в составы включены купейные вагоны.Приобрести проездные документы можно во всех билетных кассах дальнего следования на железнодорожных вокзалах и через интернет. Стоимость проезда формируется по системе динамического ценообразования.Подробную информацию о маршрутах, графике движения поездов дальнего следования и о стоимости билетов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД»/Пассажирам, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и по бесплатному телефону: 8 (800) 775-00-