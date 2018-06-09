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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи объявлены выходными

9 июня 2018 13:54
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи объявлены выходными
Соответствующий указ подписал глава города.

Дни проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в Сочи объявлены выходными. Соответствующий указ подписал глава города Анатолий Пахомов.

В пресс-службе администрации города сообщили, что жители курорта будут отдыхать 15, 18, 26, 23, 30 июня и 7 июля. Градоначальник принял это решение в целях оптимального функционирования объектов жизнедеятельности и снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру в дни проведения матчей ЧМ-2018. Документ вступил в силу 7 июня.

«Прошу всех руководителей выполнить рекомендацию об объявлении выходного дня! Иначе все будут всё равно смотреть футбол на работе», — цитирует сайт kp.ru сообщение первого заммэра Сочи Анатолий Рыков на странице в Facebook.

Три из шести матчей мирового первенства пройдут в Сочи в будние дни: в пятницу, 15 июня, в понедельник, 18 июня, и во вторник, 26 июня. ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. На сайте Гидрометцентра появилась карта погоды в городах-участниках мундиаля, пишут "Известия".
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Комментарии



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