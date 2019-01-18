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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре

18 января 2019 13:29
144
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.

Самарским властям пришлось убеждать представителей FIFA, что чемпионат мира по футболу в Самаре нужно оставить. Этой информацией в пятницу, 18 января, на пресс-конференции поделился губернатор Дмитрий Азаров, пишет 63.ру.

— Когда к нам приезжали инспекторы FIFA, я им говорил, что они будут в восторге от того, как ЧМ пройдет в Самаре. В ответ инспектор буквально крутил пальцем у виска. Мол, ты нормальный человек вообще? В итоге в Самаре на четырех матчах побывал президент FIFA Джанни Инфантино. И он был в восторге от нашего города, — рассказал глава региона.

По его словам, достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.

— Это федеральный объект. Региональные власти в принципе не имели никаких полномочий. Но без ежедневного контроля, который мы наладили с октября 2017 года, никакого чемпионата мира по футболу здесь бы не было! — пояснил Дмитрий Азаров.

27 апреля прошлого года стадион «Самара Арена» ввели в эксплуатацию. Спортобъект строили почти четыре года.
Напомним, 17 июня по 7 июля на стадионе состоялись шесть матчей чемпионата мира по футболу.

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Комментарии



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