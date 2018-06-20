Дмитрий Азаров: "Самара встретит сборную России как победителей"
20 июня 2018 09:26
186
Во вторник, 19 июня, в фан-зоне ЧМ-2018 на площади им. В. В. Куйбышева прошла прямая трансляция матча ЧМ-2018 в группе "А" Россия-Египет. Национальная команда страны одержала победу 3:1 и впервые за 32 года вышла в плей-офф мирового чемпионата.
Вместе с 20-тысячами болельщиков за перипетиями важнейшего для национальной команды матча наблюдал глава региона Дмитрий Азаров.
В очередной день чемпионата мира, помимо культурно-развлекательной программы, зрители Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре смогли в прямом эфире посмотреть матчи ЧМ-2018 Колумбия и Япония (1:2), а также Польша- Сенегал (1:2).
Финальную точку футбольного вечера поставила встреча группы "А" Россия-Египет, посмотреть трансляцию которой пришло рекордное количество зрителей. После финального свистка фан-зона ликовала.
"Мы верили в нашу команду, мы болели, мы победили, — приветствовал самарцев и гостей города Дмитрий Азаров. — Теперь мы ждем наших ребят здесь, на самарской земле. И встретим их как победителей. Пусть наш стадион станет победным для сборной России. Мы будем их поддерживать. Мы — победим!"
После этих слов над площадью пронеслось многократное "Россия!" и многотысячная фан-зона затянула "Калинку", пишет Волга Ньюс.
Фото: Департамент информационной политики региона.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
20 июня 2018 09:54
Стадион отведен как место для отдыха болельщиков перед и после игр мундиаля. ЧМ-2018
77
20 июня 2018 09:42
На гигантском экране будут транслировать три футбольных матча. ЧМ-2018
73
20 июня 2018 09:26
После финального свистка матча Россия-Египет фан-зона ликовала. ЧМ-2018
185
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7243
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7772
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7601
Спорт в регионе
20 июня 2018 09:50
Каждый желающий может посещать площадку независимо от уровня физической подготовки. Спорт в регионе
64
20 июня 2018 09:04
Работают площадки для разных видов спорта. Спорт в регионе
121
19 июня 2018 17:04
Посетители матчей ЧМ-2018 в режиме реального времени могут узнавать последние новости о событиях на стадионе и возле него в дни матчей в каждом... Спорт в регионе
242
19 июня 2018 11:52
В рамках мероприятия пройдет торжественное награждение знаками отличия комплекса ГТО. Спорт в регионе
266
19 июня 2018 11:24
Связано это с продолжающейся реконструкцией базы «КС» и ремонтом гостиницы второй команды. Спорт в регионе
248
18 июня 2018 23:40
И благодарят Россию за гостеприимство. Спорт в регионе
893
18 июня 2018 23:31
Спорт в регионе
552
Видео
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
281
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
48
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
28
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
28
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
561
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1116
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
29
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
439
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
724
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
893
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
623
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1987
Мероприятия