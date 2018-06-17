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Дмитрий Азаров: «О Самаре должны узнать жители всего земного шара»

17 июня 2018 11:02
Дмитрий Азаров: «О Самаре должны узнать жители всего земного шара»
Именно в Самаре была утверждена первая программа подготовки - ещё до утверждения городов-организаторов.

Как сообщалось ранее, в медиацентре стадиона "Самара Арена" состоялось приветственное мероприятие для представителей СМИ, в котором приняли участие глава Самарской области Дмитрий Азаров и посол Самары как города-организатора чемпионата мира Тагир Хайбулаев.
В приветственной речи перед российскими и иностранными журналистами Дмитрий Азаров пообещал, что в Самаре будут созданы все условия для того, чтобы эмоции от чемпионата мира по футболу через средства массовой информации дошли до самых удаленных уголков земного шара, сообщает пресс-служба облправительства. Также врио губернатора отметил, что регион создаст медиа условия для комфортной работы и призвал журналистов к осмотру достопримечательностей, посещению музеев и экскурсий. По его распоряжению экскурсии в областные и муниципальные музеи при предъявлении аккредитационного баджа будут бесплатны.

«Хотелось бы, чтобы вы не ограничивались освещением матчей и работой на стадионе, - обратился Азаров к журналистам. – Организованные экскурсии помогут вам узнать о богатой истории края, его особенностях и достопримечательностях. И благодаря вашему таланту и труду об этом узнают все жители земного шара. Я сам коренной самарец, родился, вырос и работаю здесь, и очень люблю нашу землю. Хотел бы, чтобы вы уезжали с хорошими впечатлениями и хотели бы вернуться сюда. Наш город - мощный индустриальный, промышленный, образовательный центр. А сегодня мы открываем практически новую отрасль для нашего края - это туризм», - отметил глава региона.
В этой сфере, по словам Дмитрия Азарова, сделано много: построены новые гостиницы, разработаны экскурсионные маршруты, развивается транспортная инфраструктура. «Самара обладает колоссальным туристическим потенциалом, который еще не раскрыт. С вашей помощью мы сделаем так, чтобы Самара стала заметной точкой на карте мира, чтобы жители разных стран узнали, какие люди живут в Самарской области: такие, которые умеют трудиться, достигать космических высот и, конечно, принимать гостей. В общем, добро пожаловать, welcome, добродошли, bienvenido!», - на разных языках завершил свое приветствие Дмитрий Азаров.

Стоит отметить, что именно в Самаре была утверждена первая программа подготовки - ещё до утверждения городов-организаторов. При первом визите ФИФА программу представлял сам Дмитрий Азаров - тогда ещё мэр города.

Глава Самарской области признался, что сохранил в качестве талисмана браслет с матча-открытия чемпионата мира в Москве, в котором сборная России обыграла команду Саудовской Аравии – 5:0. Он отметил, что в третьем туре группового этапа в Самаре сборную будет ждать более опасный, «зубастый» противник – команда Уругвая, но при поддержке трибун «Самара Арены» российская команда должна показать свою лучшую игру. На этом матче, по словам Дмитрия Азарова, ожидается аншлаг. А для болельщиков будут организованы свои футбольные поединки – на 20 июня запланирован турнир с участием фанатов из Дании и Австралии, подобные матчи должны пройти и накануне следующих игр в Самаре.

А уже в это воскресенье, 17 июня, на "Самара Арену" выйдут сборные Коста-Рики и Сербии и здесь стоит ждать сюрпризов не только от команд. Глава региона подготовил специальный приз лучшему игроку завтрашнего матча по мнению самарских болельщиков. После окончания официальной части пресс-конференции глава Самарской области ознакомился с работой инфо-стойки города-организатора, пообщался с представителями медиа, а после - проверил последние приготовления к завтрашнему матчу на стадионе "Самара Арена".

Фото: Департамент информационной политики региона.



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