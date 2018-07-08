Дмитрий Азаров: "Чемпионат мира не забудется никогда"
8 июля 2018 11:49
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После окончания матча Россия - Хорватия глава Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил сборную России и болельщиков за поддержку национальной команды, пишет Волга Ньюс.
"Команда отдала все свои силы, она сделала на поле все, что могла, и, мне кажется, не могла. И я думаю, никто ребят не упрекнет за результат, потому что бились, бились до последней минуты. Это футбол. Ребята отдали все силы. Все силы отдали за страну, за болельщиков, и, не побоюсь этого слова, за Родину", - сказал Дмитрий Азаров.
Руководитель области выразил благодарность жителям Самары, которые сделали праздник для гостей, для друзей и просто для самих себя: "Мы достойно встретили чемпионат мира. Мы на самом высоком уровне поддерживали доброжелательность, гостеприимство, чистоту и порядок, мы готовились, мы настраивались. И мы сделали все, чтобы чемпионат мира по футболу в Самарской области стал настоящим праздником" .
"Я думаю, это не забудется никогда, — продолжил глава региона. — Это будет с нами. Я уверен, что это будет сказываться на характере самарцев. Сегодня мы задали очень высокую планку. Мы ни в коем случае ее не можем опустить. Мы должны двигаться вперед".
Напомним, четвертьфинальная игра Россия - Хорватия в основное время закончилась со счетом 1:1, в добавленное время команды забили еще по одному голу, в серии пенальти удачливее были хорваты.
Фото: twitter.com/samregion_press
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