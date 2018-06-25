Для прохода на стадион СамараАрена болельщикам необходимо иметь действительный билет и FAN ID

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По одному Билету на стадион может войти только один человек. Вне зависимости от возраста (включая детей), лицу будет разрешено войти на Стадион только при предъявлении им действительного Билета на входе. Владелец билета должен сохранить Билет на протяжении всего пребывания на стадионе для целей возможной проверки. Владельцы Билетов, покинувшие Стадион, не будут допущены повторно.

Вы сможете получить свои Билеты в Главных билетных центрах FIFA во всех городах-организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Распечатка полученного по почте подтверждения не является билетом и не дает права прохода на матч.