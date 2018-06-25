Для прохода на стадион СамараАрена болельщикам необходимо иметь действительный билет и FAN ID
25 июня 2018 10:29
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Для прохода на стадионы, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, болельщикам необходимо иметь действительный билет и FAN ID. Билет обязательно должен быть распечатан в билетном центре, сообщает Департамент информационной политики региона. Билет НЕЛЬЗЯ получить на стадионах в день проведения матча!
По одному Билету на стадион может войти только один человек. Вне зависимости от возраста (включая детей), лицу будет разрешено войти на Стадион только при предъявлении им действительного Билета на входе. Владелец билета должен сохранить Билет на протяжении всего пребывания на стадионе для целей возможной проверки. Владельцы Билетов, покинувшие Стадион, не будут допущены повторно.
Вы сможете получить свои Билеты в Главных билетных центрах FIFA во всех городах-организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
Распечатка полученного по почте подтверждения не является билетом и не дает права прохода на матч.
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