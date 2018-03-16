Дано разрешение на ввоз в Самару газона из Германии для стадиона к ЧМ-2018

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В связи с проведением мероприятий по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года Россельхознадзор считает возможным разрешить ООО«СИС РУС» ввоз в Россию (г. Самара) рулонного газона общим объемом 9504 м 2 из немецкого питомника.Разрешенный к ввозу посадочный материал должен сопровождаться фитосанитарными сертификатами, выданными национальной организациейпо защите и карантину растений страны-экспортера.Решение о ввозе каждой партии материала будет приниматься только по результатам лабораторной экспертизы на весь комплекс карантинныхобъектов, характерных для этой продукции.В местах посадки будет проводиться карантинный фитосанитарный контроль посадочного материала в соответствии с биологией развития карантинныхобъектов, сообщает пресс-служба ведомства.