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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Дано разрешение на ввоз в Самару газона из Германии для стадиона к ЧМ-2018

16 марта 2018 12:21
156
Дано разрешение на ввоз в Самару газона из Германии для стадиона к ЧМ-2018
Разрешение выдали специалисты фитосанитарного отдела Россельхознадзора по Самарской области.

В связи с проведением мероприятий по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года Россельхознадзор считает возможным разрешить ООО
«СИС РУС» ввоз в Россию (г. Самара) рулонного газона общим объемом 9504 м 2 из немецкого питомника.

Разрешенный к ввозу посадочный материал должен сопровождаться фитосанитарными сертификатами, выданными национальной организацией
по защите и карантину растений страны-экспортера.
Решение о ввозе каждой партии материала будет приниматься только по результатам лабораторной экспертизы на весь комплекс карантинных
объектов, характерных для этой продукции.

В местах посадки будет проводиться карантинный фитосанитарный контроль посадочного материала в соответствии с биологией развития карантинных
объектов, сообщает пресс-служба ведомства.
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Комментарии



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