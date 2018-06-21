Что чаще всего теряют болельщики в Самаре?

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Вчера своего владельца нашел свитер, который оставили в одном из шаттлов.«Я ехал из аэропорта и забыл его, - рассказывает австралиец Адам, который приехал в Самару из Сиднея. - Очень своевременная находка. Сейчас здесь холоднее, чем в Австралии. Спасибо большое».Как рассказал руководитель проекта транспортного обеспечения самарской дирекции по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Андрей Спиридонов, вещи чаще всего теряют именно в общественном транспорте, причем самые беспечные - мужчины.«Находим вещи мы быстро. У нас есть онлайн-связь со всеми водителями, и при необходимости мы даем команду на поиск той или иной вещи. Находят ее в считанные минуты», - рассказал Андрей Спиридонов.На Фестивале болельщиков FIFA, который ежедневно посещают тысячи человек, без потерь также не обходится, сообщает пресс-служба облправительства. В фан-зоне работает бюро находок. Найденную вещь можно отнести в первый сквер, который находится в районе пересечения Чапаевской и Красноармейской улиц. Ежедневно туда приносят по 10-12 вещей, ключи, кстати, самые «популярные» среди находок. "Из необычного, например, потерянный кем-то учебник", - говорят сотрудники бюро.