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Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток

4 января 2019 12:20
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Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира.

Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток и объемы оказанных туристских и гостиничных услуг, что говорит о высоком потенциале региона и способности принимать значительное количество российских и иностранных гостей. За период проведения чемпионата Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. Самое большое количество болельщиков приехало из России, Колумбии, Бразилии, Австралии, Мексики, США, Германии, Коста-Рики, Англии, Уругвая, Китая, Дании, Казахстана, Швеции, Аргентины, Сербии. Затраты отельеров и представителей туристического бизнеса, как денежные, так и временные, на подготовку к мундиалю оправдались не у всех. Но все эксперты схожи во мнении, что проведение такого масштабного события на территории региона станет толчком к его развитию в дальнейшем, пишет СО ОНЛАЙН.

Эксперты:

ЛЮБОВЬ ГУСАКОВА, генеральный менеджер «7 Авеню Отель и Спа»

ЮРИЙ ТРАХТЕНБЕРГ, генеральный директор отеля «Холидей Инн Самара»

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, директор бутик-отеля 7terrass

Юрий ТРАХТЕНБЕРГ:

— Минувший чемпионат мира по футболу запомнится не только выходом российской сборной в четвертьфинал, но и высоким качеством организации этого события. Об этом не раз заявляло руководство FIFA, спортивные обозреватели и опытные болельщики. Для индустрии гостеприимства, тем более регионального уровня, мундиаль стал уникальным опытом. Потенциал отеля «Холидей Инн» был использован на 100% в части как номерного фонда, так и конференц-услуг. Наша гостиница стала одним из базовых мест для размещения оргкомитета FIFA, ее коммерческих партнеров и корпоративных клиентов. Кроме того, доля загрузки отеля пришлась и на туристические группы из разных стран мира, представителей международных СМИ и индивидуальных болельщиков. Если говорить об экономическом эффекте чемпионата на сферу регионального гостеприимства, то, на мой взгляд, ожидания оправдались не в полной мере. Согласно постановлению правительства, стоимость номеров в региональном отеле категории «4 звезды» была установлена в два раза ниже стоимости аналогичных номеров в столичных гостиницах. Очевидно, этот факт не позволил регионам получить ожидаемого финансового результата. Основная масса гостей выбирала стандартные номера для одно- или двухместного размещения, небольшая часть — номера категории «люкс». Для Самарской области максимальная стоимость была зафиксирована для номеров стандартной категории — 10 750 руб./сутки и для номеров категории «люкс» — 27 790 руб./сутки.

Елена ПАВЛОВА:

— Мы открыли отель 4* «7terrass» на 10 номеров в мае, перед самым началом чемпионата. Ожидания были противоречивые: кто-то пугал агрессивными фанатами, кто-то уверял, что это реальная возможность заработать. У нас все номера высокой категории, и в дни игр все они были заполнены. Из России отдыхающих было около 10%. Заселялись в основном на две ночи. Цена за номер — 26 000 рублей. Гости посещали фанзону, гуляли по улицам Ленинградской и Куйбышева. Думаю, для фанатов футбола в Самаре действительно получился настоящий праздник.

Любовь ГУСАКОВА:

— В среднем туристы заезжали на 2-3 дня. Наиболее востребованными стали номера категории «стандарт» по тарифу 15 600 рублей в сутки. Так как наш отель пятизвездочный, все условия, в которых принимались гости чемпионата мира, и сейчас соблюдаются. Специальных сервисов не вводили.

— Какие еще события, на ваш взгляд, могут быть интересны для гостей Самарского региона?

Юрий ТРАХТЕНБЕРГ:

— Туризм во всем мире является двигателем экономического роста. Однако надеяться, что ЧМ-2018 сам по себе обеспечит города-организаторы долгосрочным потоком туристов, не приходится. Были созданы предпосылки для развития местного туристического кластера, но сформированным его назвать нельзя. Помимо государственных программ развития туризма требуются и меры по созданию благоприятных условий развития туристического бизнеса, например налоговые льготы для организаций, занятых в туризме. Такую практику применяют во многих странах, и этот опыт можно использовать. Мундиаль предоставил России в целом и Самаре в частности отличную возможность заявить о себе на международном туристическом рынке. Но будет трудно ею воспользоваться, если барьеры для получения визы останутся прежними. Практику чемпионата по отмене визового режима можно использовать и в дальнейшем в отношении стран с безопасным миграционным режимом. Чтобы турнир стал не только историей, необходимы меры по долгосрочному привлечению гостей в регион. Сама география нашей губернии подсказывает векторы развития — от горнолыжного зимнего туризма до пляжного с отдыхом на Волге. Экотуризм в регионе имеет все шансы на успех, особенно в летний период. Сегодня набирает силу новое направление — событийный туризм, привлекающий самых взыскательных любителей путешествий. Примером является Казань с чередой интересных ивентов, таких, как гастроли Cirque du Soleil, концерты мировых звезд, спортивные турниры, фестивали и выставки. Как показывает практика, туристический поток формируют не исторические памятники, а яркие события, основной целью которых должно стать привлечение туристов и обеспечение промо мероприятий на российском и международном уровне.

Любовь ГУСАКОВА:

— Согласна, надо продвигать событийный туризм: местные праздники, гастрономические экскурсии. Раз построили такой стадион — то спортивные и, конечно, музыкальные мероприятия, концерты звезд. Минус в том, что стадион некрытый и, скорее всего, будет простаивать полгода.

Елена ПАВЛОВА:

— Нужно создать комфортную среду для отдыха. Чтобы гости совмещали проживание с получением исторической информации, посещением познавательных мероприятий для детей, а также мест, где можно покушать и купить домой подарки. У нас прекрасная Волга и провинциальный город — не надо этого стесняться. В Самаре можно отдыхать не спеша. Нужно это позволить нашим гостям. К сожалению, в самарские музеи иногда трудно попасть туристу, который путешествует самостоятельно. Я сама несколько раз приезжала к «Ракете» — не получилось посетить. Есть прекрасный замок со слонами, но он недоступен для осмотра. Есть Музей почты — интересно, но экскурсии только по предварительному звонку. У Музея модерна нет парковки, попасть в Бункер Сталина невозможно в одиночку, без предварительного уведомления… С этим тоже надо что-то делать, ведь если нет доступа, интерес к объектам быстро угасает.

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