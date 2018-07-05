Бразильские болельщики в Самаре предпочитают пельмени с сёмгой

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Из блюд русской кухни бразильским болельщикам в Самаре особенно понравились пельмени. Об этом сегодня в городском пресс-центре заявил руководитель департамента торговли и ценовой политики министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.По его словам, гастрономические предпочтения гостей различаются в зависимости от зоны. Так, на Фестивале болельщиков FIFA большим спросом пользуются бургеры, хот-доги и стритфуд. В так называемой зоне гостеприимства популярнее всего оказались расстегаи и пельмени.«Народ от них просто в восторге, особенно бразильцы и мексиканцы. У нас была компания бразильцев, которая съела практически суточный запас. Особенно им понравились пельмени с сёмгой», — заявил журналистам Софронов.Он также подчеркнул, что продукцией полностью обеспечены даже труднодоступные для грузового транспорта участки города. А на «последней миле» организованы пункты бесплатной раздачи воды для болельщиков, направляющихся на стадион.«В целом хочу сказать, что проблем с питанием и напитками в рамках мундиаля в точках общественного питания и торговых сетях у нас нет», — заключил Софронов.