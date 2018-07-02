Болельщиков на матч Бразилия-Мексика на поездах привезли в Самару

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В понедельник, 2 июля, на железнодорожный вокзал Самары из Москвы, Нижнего Новгорода и Казани прибыло шесть бесплатных пассажирских поездов с футбольными болельщиками.На матч Бразилия-Мексика, который состоится 2 июля на стадионе "Самара Арена", в поездах дальнего следования прибыло более 2,5 тыс. человек.Всего во время проведения Чемпионата мира FIFA 2018 в России™ для перевозок футбольных болельщиков между городами-организаторами матчей назначено 734 дополнительных поезда общей вместимостью более 448 тыс. мест. В их составы включены современные вагоны, оснащенные всеми необходимыми сервисами для совершения комфортной поездки, сообщает КбшЖД.