Болельщики в фанзоне в Самаре выпили около 90 тысяч банок пива
9 июля 2018 09:40
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С 14 июня на Фестивале болельщиков ФИФА на площади им. Куйбышева было выпито 86 тыс. банок пива и 35 тыс. бутылок безалкогольных напитков.
Об этом сообщил руководитель департамента торговли и ценовой политики министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов, причем к настоящему времени, после матчей 7 июля, цифры уже стали больше.
По данным сотрудников профильных ведомств, Самара справляется с обеспечением туристов продуктами и напитками, пишет Самру.ру.
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