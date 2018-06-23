Австралийского болельщика с почестями приняли в самарской фан-зоне
23 июня 2018 11:23
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Врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов встретился с болельщиком сборной Австралии Джесси Уокером. Вместе они посмотрели матч Сербия - Швейцария на VIP-трибуне.
Такой чести гость с «зеленого континента» удостоился за то, что содействовал приезду в Россию, и в Самару в частности, большого количества болельщиков из Австралии. За несколько месяцев до старта Чемпионата мира он опубликовал в сети видео с призывом к своим соотечественникам поехать на ЧМ-2018 в Россию.
Кроме того, Джесси был инициатором проведения в Самаре международного турнира болельщиков.
Как рассказал Александр Фетисов, Джесси Уокер стал для Самары символом настоящего любителя футбола.
- За эти несколько дней мы в Самаре создали надежную основу для нашей дальнейшей дружбы с Австралией. Уже переговорили по этому поводу с представителями дипломатической службы. У наших взаимоотношений большое будущее, - сказал Александр Фетисов и добавил, что также успел сыграть в матче против австралийских фанатов.
В свою очередь, Джесси Уокер отметил, что на его позитивное мнение о России и о Самаре повлияло то, что он дружит с уроженцем Самары, переехавшим в Австралию, сообщает пресс-служба облправительства.
- Мы вместе – символ дружбы Австралии и Самары. Ваш город очень красивый, а люди здесь гостеприимные и дружелюбные. Чемпионат мира по футболу создал здесь великолепную атмосферу, и мне приятно быть частью этой атмосферы, - сказал Джесси Уокер.
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