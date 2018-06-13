Австралийские болельщики бросили вызов правительству Самарской области
13 июня 2018 13:18
Сегодня в Самаре заработал пресс-центр города-организатора ЧМ–2018. Его работу проверил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов. Как рассказал чиновник журналистам, период подготовки региональной столицы к мундиалю завершен.
Прошли тестовые матчи на «Самара Арене». Стадион вместил в себя 42 тыс. болельщиков. Площадка получила положительный отклик за рубежом – в частности, британская газета The Guardian назвала арену самой красивой из всех построенных к ЧМ.
Заработали новейшие тренировочные площадки «Восход» и «Энергия» в Самаре и «Торпедо» в Тольятти. Построены километры дорог, в том числе для рельсового транспорта, пешеходные переходы, транспортные развязки, закуплены автобусы, новые машины скорой помощи, отреставрированы медицинские учреждения. «Главное, чтобы на фоне этих перемен менялось отношение людей, чтобы мы были готовы принять чемпионат мира», – сказал Александр Фетисов. – Обещаю, заботой будут окружены все болельщики на самарской земле».
Теперь слово за местными жителями и гостями, которые уже пребывают на чемпионат. Не менее тысячи приезжих ожидают из Сербии и несколько тысяч из Коста-Рики. Подтягиваются болельщики из Австралии. Последние успели бросить вызов губернской администрации и предложили провести товарищеский матч с членами правительства Самарской области, как подтвердил Александр Фетисов. Кто войдет в команду от региона, врио вице-губернатора не уточнил, обещав лишь свое участие, пишет "ФедералПресс".
Фото: Департамент информационной политики региона.
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