19 июня второй круг группового этапа стартует матчем хозяев против команды Египта - одной из главных звезд турнира
19 июня 2018 20:30
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Сейчас у россиян в активе победа, а у египтян — ничего. Но африканцы почти гарантированно наберут три очка в матче с Саудовской Аравией, тогда как россиянам затем предстоит встретиться с Уругваем, пусть даже он свои задачи к этому моменту уже сможет решить. Так что у победителя в противостоянии России и Египта к третьему туру ожидается не менее 6 очков, а у проигравшего — бесполезное меньшее количество. Ничья же невыгодна ни одной из сторон, особенно России: египтяне уже проиграли уругвайцам с минимальным счетом, и значит, сборной России в последнем матче в группе надо будет сыграть как минимум не хуже.
Сила Египта прежде всего в тренере — Экторе Купере. Это именно он вывел команду на чемпионат мира впервые за 28 лет, хотя у себя на континенте египтяне обычно входят в число лучших. Впрочем, и на Кубке африканских наций с начала 2010-х у Египта был полный провал — команда даже не проходила квалификацию. Вот из этой ямы специалист, работающий с командой с 2015 года, ее и вытащил.
Аргентинец прежде всего наладил дисциплину, что вообще становится основной задачей тренера в любой африканской команде. Все сборные с этого континента, становившиеся открытиями чемпионатов мира, брали прежде всего надежностью, а потом уже креативными талантами. Остальные же уезжали ни с чем даже при наличии некоторых звезд.
Показательно, что и в самом Египте считают стиль Купера очень уж оборонительным. На это он лишь отвечает, что без прагматичности не было бы нужного результата.
Игра с Уругваем хотя и закончилась поражением (0:1), показала, что Египет готов без серьезных сбоев держаться до конца матча. В основном именно с такими соперниками россияне играли товарищеские матчи при подготовке к домашнему чемпионату — и все закончилось семиматчевой серией без побед (при шести поражениях).
Разгром Саудовской Аравии (5:0) не должен вводить в заблуждение: команды хотя и близки географически, но Египет играет совсем в другой футбол. Что характерно, при всей плотности матч Египет — Уругвай прошел почти без предупреждений. Россиянам нужно будет вести борьбу сконцентрированно и не срываться, если соперник станет встречать жестко, но в рамках правил.
К матчу с Россией у египтян есть приобретения, но могут быть и потери. Прежде всего, африканцы, конечно же, рассчитывают на возвращение Мохаммеда Салаха. Если он не сыграет сейчас, то потом уже может быть поздно, так что откладывать риск Эктору Куперу некуда. По словам тренера, 26-летний форвард мог выйти еще с Уругваем, но его все-таки решили поберечь: травма плеча могла усугубиться. Теперь же медицинский штаб Египта рассчитывает, что восстановление Салаха благополучно завершено. В чем можно быть уверенным — так это в том, что при всех рисках Мо не будет жалеть себя в этом матче, чтобы не жалеть об упущенном выводящем из группы месте потом.
Зато сборная Египта, возможно, лишится вице-капитана: правый защитник Ахмед Фатхи досрочно завершил тренировку из-за мышечного повреждения. Впрочем, расслабляться Станиславу Черчесову и непосредственно Денису Черышеву в любом случае не стоит: на эту позицию у Купера есть Ахмед аль-Мухаммади, выступающий в Англии за «Астон Виллу».
Вообще же, состав египтян пусть не звездный, но очень серьезный, особенно в сравнении со сборной России. В центре обороны — сыгранная в «Вест Бромвиче» пара Али Габр и Ахмед Хегази. Цементирует полузащиту Мохаммед эль-Ненни из «Арсенала», в прошлом сезоне он провел более чем по десятку игр в АПЛ и Лиге Европы. Наконец, Рамадан Собхи из «Стока» и Трезеге из турецкого «Касымпаши» могут и в основе, и со скамейки выйти и разорвать фланги атаки не хуже Салаха.
В матче с Уругваем игроки сборной Египта потратили много сил, и это дает преимущество россиянам. Купер освежал состав заменами довольно равномерно, но лишь поддерживал уровень сопротивления южноамериканцам, а качества игры это не повышало. Россиянам игра с Саудовской Аравией, напротив, далась довольно легко, и часть ресурсов даже не пришлось задействовать. Например, еще не дебютировали на чемпионате мира братья Миранчуки, не играл Ерохин, Смольников не выходил даже на замену, чтобы добить вымотанных оппонентов по правому флангу. Словом, по части организации атак Черчесову хватает и успешно проверенных с Саудовской Аравией, и голодных до игры кадров.
Если хорошая игра Александра Головина — это что-то уже само собой для всех разумеющееся, то остальные наши главные надежды еще толком не проявились. Смолов провел откровенно невнятный матч, а Египет может прихватить его еще сильнее. Возможно, имеет смысл начинать с Дзюбой на острие — он уж точно сейчас в хорошем и все еще злом настроении. Акинфеев вступал в игру умеренно и пока не сталкивался с ситуацией, когда единственным сейвом придется решить исход всего матча.
Отдельно стоит отметить потерю Алана Дзагоева: из-за очередной травмы он сможет сыграть лишь на стадии 1/8 финала, а вот задачу выхода туда придется решать без него. Полузащитников у нас в целом хватает, но не все они так же здорово умеют и сыграть очень высоко для последней передачи, и опуститься низко для помощи в обороне.
Наконец, про оборону. Игнашевич провел предыдущую игру уверенно, а вот Кутепова опять есть в чем упрекнуть. Теперь соперник серьезнее, а Черчесову, если он не оставит все как есть, придется решать лишнюю задачу: то ли встраивать Кудряшова или Граната в менее привычную им схему с четырьмя защитниками, то ли выпускать почти не игравшего в сборной Семенова на ответственный матч. Не исключено, что от всего этого придется даже поменять схему — с самого начала или в ходе игры.
На прямой вопрос о том, как Россия будет сдерживать Салаха, Станислав Черчесов ответил для себя традиционно — в духе «сами увидите». С Саудовской Аравией после шквала критики получилось неплохо. Посмотреть на поединок реанимирующей себя сборной России с одной из главных звезд чемпионата точно будет интересно.
Фото: Официальный сайт РФС
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