7 июля вход на стадион «Самара Арена» откроется в 15.00
5 июля 2018 12:44
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7 июля, в субботу, на стадионе «Самара Арена» пройдет матч 1\4 финала Чемпионата мира по футболу FIFA в России между сборными Швеции и Англии. На игре ожидается присутствие около 5,5 тысяч болельщиков из Швеции и 3,5 тысячи из Англии. Входные ворота для зрителей откроются в 15.00.
На последней миле болельщиков будут встречать творческие коллективы, а на стадионе перед матчем – аниматоры. Для гостей подготовлена спортивная и музыкальная программы.
Будут работать точки продаж еды и напитков, а также официальные магазины сувенирной продукции FIFA. Напоминаем, приобрести продукцию можно за наличные деньги или используя карту VISA.
Около GATE 3 все желающие смогут сделать фото на память с официальным талисманом ЧМ-2018 Забивакойтм. Там же установлены спортивные развлечения – робот-вратарь, готовый отразить удар любой сложности, зона для текбола – игра за специальным столом, представляющая собой гибрид маленького тенниса и футбола. Также в спортивной зоне есть настольный футбол. У входных ворот будут работать точки аквагримма, где каждому желающему нанесут рисунок футбольной тематики. Все развлечения доступны абсолютно бесплатно для всех. Около GATE 1 расположен выставочный стенд города-организатора Самара.
Напоминаем, для входа на стадион «Самара Арена» обязательно необходимо иметь действительный билет и Паспорт болельщика (FAN ID). Обращаем внимание, распечатка полученного по почте подтверждения не является билетом и не дает права прохода на матч. Билет обязательно должен быть распечатан в билетном центре. Билет НЕЛЬЗЯ получить на стадионе в день проведения матча.
Шаттлы S1, S1k, S2, S2к S3, S4, S7, S9 и в трамвайный маршрут S5 начнут курсировать с разных точек Самары до стадиона «Самара Арена» с 14.00. Напоминаем, проезд в них в день матча бесплатный.
Обращаем внимание на маршруты и их остановки:
Автобусный маршрут S1 «Аэропорт – Стадион – Главный билетный центр – Центр выдачи FUN ID – Ж/Д вокзал – Фестиваль болельщиков».
Движение: Аэропорт – стадион – Московское шоссе – Главный билетный центр – Центр выдачи FAN ID – Ж/Д вокзал – Фестиваль болельщиков (остановка Площадь революции)
Промежуточные остановки: Ж/д вокзал, ТЦ «Сила спорта» (Центр выдачи FUN ID), Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр), сообщает пресс-служба облправительства.
Автобусный маршрут S1к «Аэропорт – Стадион»
Движение: Аэропорт – стадион.
Автобус делает остановку только на конечных пунктах!
Автобусный маршрут S2 «Северная перехватывающая парковка (ТЦ «Мега») – Стадион — Фестиваль болельщиков»
Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион – Московское шоссе – проспект Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь
Промежуточная остановка: Барбошина поляна.
Автобусный маршрут S2k «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ МЕГА) – СТАДИОН»
Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион.
Автобус делает остановку только на конечных пунктах!
Автобусный маршрут S3 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ АМБАР) – Главный билетный центр — СТАДИОН»
Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ «АМБАР» — Южное шоссе – ул. Авроры – Московское шоссе – стадион.
Промежуточные остановочные пункты: Автостанция Аврора, Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр).
Автобусный маршрут S4 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ АМБАР) – Фестиваль болельщиков»
Движение: Парковка ТЦ «Амбар» — Самарская площадь
Автобус делает остановку только на конечных пунктах!
Трамвайный маршрут S5 «Ж/Д ВОКЗАЛ – Фестиваль болельщиков — СТАДИОН»
Движение: Ж/д вокзал – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр.Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – Московское шоссе – стадион.
Промежуточные остановочные пункты: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр. Ленина (ОСТАНОВКА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С УЛ. ПОЛЕВОЙ), КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.
Автобусный маршрут S7 «СТАДИОН – Фестиваль болельщиков (Самарская площадь)»
Движение: Стадион – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.
Промежуточные остановочные пункты: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.
Автобусный маршрут S9 «Аэропорт»
Движение: Терминал 1 – Терминал 2
Обращаем внимание, что проход на стадион со стороны улицы Ташкентской будет закрыт.
Вход для пешеходов на прилегающую к стадиону территорию предусмотрен у автосалона Самара Моторс напротив ул. Алма-Атинской.
Подход к стадиону «Самара Арена» будет организован со стороны Северной парковки ул. 2-й стадионная, а также со стороны конечных остановок автобусов-шаттлов и трамваев. Переход ул. Арена 2018 будет осуществляться по подземному пешеходному переходу.
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