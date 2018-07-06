6 и 7 июля в Самаре пройдут танцевальные флешмобы

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6 и 7 июля Самара снова погрузится в атмосферу большого спортивного праздника. Кроме футбольных баталий, жителей и гостей города ждет интересная культурная программа.Напомним, в субботу 7 июня состоятся сразу два крупных спортивных события в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM: матч ¼ финала между национальными сборными России и Хорватии в Сочи, также на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Англии и Швеции, болельщики этих стран уже начали приезжать в Самару.Для жителей и гостей города 6 и 7 июля на пешеходной зоне улицы Куйбышева будут работать интерактивные развлекательные площадки, организованные студенческой и творческой молодежью, где выступят музыкальные коллективы, пройдут мастер-классы и конкурсы (6+).С 18:00 до 23:00 на набережной Самары в районе спусков ул. Полевая и ул. Некрасовская продолжат работу творческие и интерактивные площадки с разнообразной концертной программой.6 и 7 июля в 20:00 на ул. Куйбышева от пл. Революции стартуют танцевальные флешмобы. На этот раз танцоры выбирают стиль «диско» и предлагают всем желающим присоединиться к импровизированному параду. По ходу следования до Струковского сада на каждом перекрестке танцоры будут делать остановки, показывать мастерство отдельных сольных и парных танцоров, устраивать мастер-классы.Затем с 21:30 до 23:00 на набережной на спуске ул. Некрасовской будет организованы полюбившиеся самарцам и гостям города OPEN AIR латиноамериканских социальных танцев (сальса, бачата), сообщает горадминистрация.