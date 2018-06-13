В Тольятти сборная Швейцарии провела первую и открытую для зрителей тренировку.
13 июня 2018 10:25
Вечером во вторник, 12 июня, на тольяттинском стадионе "Торпедо" участница чемпионата мира-2018 по футболу - сборная Швейцарии провела первую и открытую для зрителей тренировку.
Около двух тысяч болельщиков, большинство из которых составляли воспитанники футбольных школ Самары, Тольятти, Сызрани и нескольких близлежащих муниципальных районов, а также их тренеры и простые любители футбола, на протяжении 70 минут наблюдали за занятием швейцарцев во главе с их звездами — Гранитом Джакой, Рикардо Родригесом, Джерданом Шакери, Штефаном Лихтштайнером, пишет Волга Ньюс.
Гости из страны часов и сыра после интенсивной разминки поиграли в "квадрат". А затем, разбившись на две команды, поиграли в футбол в два касания, стараясь забить в одни из четырех мини-ворот. После паузы уже старались забить вратарям, среди которых был и Ян Зоммер, в обычные ворота, но установленные на одной половине поля. А когда умудрялись при этом "мазать" по воротам из, казалось бы, убойных ситуаций, на трибуне "Торпедо" юные футболисты негромко посмеивались: "Ну, так и мы можем". А затем выстроились в очередь за автографами швейцарских "сборников", защищающих цвета "Арсенала", "Ювентуса", "Боруссии", "Милана", "Бенфики" и других клубов Европы.
Большой любитель футбола, врио вице-губернатора региона Александр Фетисов после завершения тренировки не стал скрывать: "Для нас — большая честь принимать в Самарской области сборную Швейцарии. После того, как в декабре 2017 года стало известно, что эта сборная выбрала Тольятти своей базой, мы провели очень большую работу и по отелю, и по улучшению качества поля стадиона "Торпедо" для того, чтобы гости не пожалели о выборе. И данные на пресс-коференции высокие оценки нашему радушию, гостеприимству и состоянию спортивной инфраструктуры для нас очень важны".
После тренировки, на официальной пресс-конференции, журналистов ждал сюрприз: генеральный секретарь федерации футбола Швейцарии Алекс Мишер произнес целую речь на русском. Заранее извинившись за возможные ошибки, он заметил: его первое в жизни выступление на русском языке — знак уважения к культуре нашей прекрасной страны.
"Участие в чемпионате мира по футболу для Швейцарии всегда является огромным успехом. Но для нас также почетно находится в России. И то, что мы видим здесь, очень нравится нам. Про швейцарцев говорят, что мы очень пунктуальны, и порой даже немного занудны. Поэтому я хочу завершить мою речь словами — не становитесь швейцарцами, а становитесь русскими — это так классно. И я благодарен вам за все то, что вы делает для нас, для футбола и для дружбы между народами", — заключил генсек федерации футбола Швейцарии.
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