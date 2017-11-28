11 Суперболельщиков посетят Финальную Жеребьевку ЧМ-2018

52

Самому младшему Суперболельщику, Мише Смолину из Москвы, всего 6 лет. Он увлечен футболом всю свою сознательную жизнь и столько же ждет старта Чемпионата мира по футболу FIFA в России, где сможет надеть один из 300 футбольных шарфов из коллекции своей семьи.Самый опытный Суперболельщик – 75-летний тромбонист Виктор Паутов из Саранска, на протяжении 20 лет он поддерживает мордовских футболистов игрой на своем духовом инструменте во время матчей. Виктор будет рад исполнить гимн любой страны, сборная которой приедет в столицу Мордовии на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018.Одна из прекрасных представительниц Суперболельщиков - Ольга Парамонова из Волгограда. Бывший диктор стадиона «Центральный», на месте которого выросла «Волгоград Арена», мечтает хоть раз прийти в дикторскую нового стадиона и объявить составы команд-участниц матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.Люди разного возраста, пола, профессий и увлечений, Суперболельщики объединены одной большой мечтой – принять в России Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, продемонстрировать свою страсть и любовь к этой замечательной игре.«На мой взгляд, Суперболельщики – это люди, которые любят команду, приходят болеть на каждый матч, понимают футбол и не мыслят своей жизни без футбола, – отмечает Владимир Воробьев, пилот из Санкт-Петербурга. – Приглашение на Финальную Жеребьевку Чемпионата мира очень много для меня значит, это также очень ответственная миссия. Мы хотим показать, как в России любят футбол, как мы рады принимать чемпионат и встречать новых друзей – болельщиков со всего мира».В отборе Суперболельщиков в разных городах и разных форматах принимали участие и Послы городов-организаторов, и представители местных футбольных клубов и футбольных федераций, и объединения болельщиков. Основными критериями при выборе являлась любовь к футболу, преданность родной команде и желание принять Чемпионат мира по футболу FIFA в своем городе.Все Суперболельщики станут гостями церемонии Финальной Жеребьевки ЧМ-2018 в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). Кроме того, каждый из них получит два билета на первый матч Чемпионата мира по футболу FIFA в своем городе из рук футбольных легенд FIFA, сообщает пресс-служба облправительства.Суперболельщики городов-организаторов ЧМ- 2018:· Волгоград – Ольгa Парамонова· Екатеринбург – Мария Панина· Казань – Сергей Серов· Калининград – Владимир Зуев· Москва – Миша Смолин· Нижний Новгород – Андрей Горюнов· Ростов-на-Дону – Сергей Копин· Санкт-Петербург – Владимир Воробьев· Саранск – Виктор Паутов· Сочи – Игорь Мамаладзе