Сегодня доставит в Самару прилетит сборная Сенегала

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Авиакомпания "Россия" сегодня, 26 июня, доставит в Самару Сборную Сенегала на игру с Колумбией.Рейс №1156 Калининград - Самара будет выполнен на воздушном судне Airbus A319 "Смоленск"(рег.номер VQ-BBA). Планируемое время прибытия: 19.00, сообщил НИА Самара источник в авиаотрасли.