Я нашел ошибку
Главные новости: 
Дмитрий Шляхтин:
Дмитрий Шляхтин: "Вопрос дальнейшего существования Академии Коноплева не стоит в принципе"
В Самаре просело Московское шоссе
В Самаре просела часть Московского шоссе
В день матча сегодня Самаре организовано движение специальных шаттлов и скоростного трамвая для болельщиков
В день матча сегодня Самаре организовано движение специальных шаттлов и скоростного трамвая для болельщиков
Самарцы любят миниатюрных собак
Самарцы любят миниатюрных собак
На стадионе Самара Арена сегодня футболистам придётся играть при +33 градусах жары
На стадионе Самара Арена сегодня футболистам придётся играть при +33 градусах жары
Сбербанк возобновляет кредитование на покупку гаражей и машино-мест
Сбербанк возобновляет кредитование на покупку гаражей и машино-мест
Под новое метро в Самаре разрешили копать Никаких артефактов специалисты не нашли.
Под новое метро в Самаре разрешили копать
Роскачество сравнило чешское и российское пиво одного бренда
Роскачество сравнило чешское и российское пиво одного бренда
сегодня  Понедельник, 2 июля, 12:38
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/07:
USD 62.76
-0.53
EUR 72.99
-0.1
Искать
Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Сборные Бразилии и Мексики сыграют сегодня в Самаре в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу

2 июля 2018 09:38
149
Сборные Бразилии и Мексики сыграют сегодня в Самаре в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Матч на "Самара-Арене" начнется в 18:00 по местному времени.

Сборные Бразилии и Мексики сыграют в понедельник в Самаре в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Мексиканская команда вышла в плей-офф в седьмой раз подряд, однако в четвертьфинал она не пробивалась с 1986 года.

Бразильская команда преодолевала стадию 1/8 финала на шести предыдущих чемпионатах мира, в последний раз оступившись в 1990 году в матче против аргентинцев (0:1), пишет liveresult.ru. На нынешнем турнире бразильцы стали первыми в своей группе, победив со счетом 2:0 команды Коста-Рики и Сербии и сыграв вничью со швейцарцами (1:1) в стартовом матче.

Матч на "Самара-Арене" начнется в 17:00 мск (18:00 по местному времени).
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
2 июля 2018  12:18
В день матча сегодня Самаре организовано движение специальных шаттлов и скоростного трамвая для болельщиков
В день матча сегодня Самаре организовано движение специальных шаттлов и скоростного трамвая для болельщиков
Необходимо отметить, что шаттлы останавливаются только на указанных остановках. ЧМ-2018
18
2 июля 2018  11:55
На стадионе Самара Арена сегодня футболистам придётся играть при +33 градусах жары
На стадионе Самара Арена сегодня футболистам придётся играть при +33 градусах жары
Встретятся команды Мексики и Бразилии. ЧМ-2018
69
2 июля 2018  10:23
Сегодня авиакомпания
Сегодня авиакомпания "Россия" доставит в Самару болельщиков Бразилии и Мексики
Планируемое время прибытия: 11:55. ЧМ-2018
134
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7303
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7828
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7652
Весь список
Спорт в регионе
2 июля 2018  12:33
Дмитрий Шляхтин:
Дмитрий Шляхтин: "Вопрос дальнейшего существования Академии Коноплева не стоит в принципе"
Врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал ситуацию вокруг Академии футбола имени Юрия Коноплева. Спорт в регионе
0
2 июля 2018  09:55
Юные баскетболисты Самарской области встретились с Олимпийским чемпионом Иваном Едешко
Юные баскетболисты Самарской области встретились с Олимпийским чемпионом Иваном Едешко
Он дал полезные рекомендации ребятам и наставил на новые победы. Спорт в регионе
116
1 июля 2018  14:57
В 16:00 там начинается акция
Сыграть с бразильцами в футбол все желающие могут сегодня на Красноармейском спуске
В 16:00 там начинается акция "Забей гол,фанат!".    Спорт в регионе
338
1 июля 2018  14:48
Самарчанка Анна Чернышева завоевала лицензию на Юношеские Олимпийские игры
Самарчанка Анна Чернышева завоевала лицензию на Юношеские Олимпийские игры
  Спорт в регионе
304
30 июня 2018  18:55
Они прошагали по дорожке стадиона «Труд» 12 часов подряд.
Тольяттинские ходоки Игорь и Ольга Агишевы провели акцию в поддержку сборной команды РФ по футболу
 Они прошагали по дорожке стадиона «Труд» 12 часов подряд. Спорт в регионе
431
29 июня 2018  14:01
В Самаре пройдет легкоатлетический кросс
В Самаре пройдет легкоатлетический кросс "Сокольи Горы-2018"
Оргкомитет предоставляет прекрасную возможность проверить свою физическую подготовку всем желающим. Спорт в регионе
265
29 июня 2018  13:00
В Самарской области пройдет парад Спорта
В Самарской области пройдет парад Спорта
На его организацию планируется потратить 3 млн рублей. Спорт в регионе
272
Весь список


Видео
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1511
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2045
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
717
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
805
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
221
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
156
Весь список

Фоторепортажи
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
1534
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1343
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2549
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
137
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
517
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
806
Весь список

Мероприятия
Программа Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре на 2 июля
В Тольятти пройдет городской праздник «День семьи, любви и верности»
Тольяттинские ходоки Игорь и Ольга Агишевы провели акцию в поддержку сборной команды РФ по футболу
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда