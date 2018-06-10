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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Сборную Португалии встретили хлебом-солью в России

10 июня 2018 10:21
Сборную Португалии встретили хлебом-солью в России
Португальцы прибыли на базу в подмосковном Кратове.

Сборную Португалии встретили хлебом-солью в России, сообщает РИА «Новости». Португальцы прибыли на базу в подмосковном Кратове, где футболистов и тренеров сборной угостили караваем.

Одним из первых отломил кусок каравая нападающий и капитан действующих чемпионов Европы Криштиану Роналду, который сразу же попробовал его на вкус.

Чемпионат мира – 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. На групповой стадии турнира португальцы встретятся с командами Марокко, Испании и Ирана. В Сочи дни проведения матчей объявлены выходными.
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Комментарии



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