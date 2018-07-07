Сборная России сегодня в Сочи проведет четвертьфинальный матч чемпионата мира с Хорватией
7 июля 2018 09:48
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Накануне игроки национальной команды провели открытую тернировку.
В тренировке участвовал и полузащитник сборной России Алан Дзагоев. Он получил травму в первом матче с командой Саудовской Аравии.
Предполагалось, что Дзагоев вернется в строй к старту плей-офф, но встречу с командой Испании футболист провел на скамейке запасных. После тренировки главный тренер россиян Станислав Черчесов заявил, что сборной России по футболу не надо впадать в эйфорию в преддверии четвертьфинального матча домашнего чемпионата мира с командой Хорватии, передает Радио Маяк.
Также сегодня на Самара Арене пройдет последняя игра ЧМ-2-18 в Самаре. В ней встретятся команды Англии и Швеции.
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