Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
3 августа 2018 11:19
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Огромное граффити в честь исторической победы сборной России над Испанией в матче 1/8 финала ЧМ-2018, которое этим летом появилось на торце дома № 369 по улице Ново-Садовой в Самаре, прославилось на всю страну. Сборная России опубликовала фотографию с муралом в своем Твиттере, дав ему высокую оценку, пишет "КП в Самаре".
«Возможно, самый крутой арт, посвященный национальной сборной России», — гласит подпись к фото.
К слову, многим подписчикам национальной команды тоже понравилось самарское граффити. Некоторые даже назвали его шедевром.
Напомним, мурал победы сборной России над Испанией нарисовали художники Оксана Гладкова и Семен Маверский по заказу самарского фонда капремонта. Они изобразили на многоэтажке героическое трио: нападающего Артема Дзюбу, капитана и голкипера команды Игоря Акинфеева и главного тренера сборной Станислава Черчесова, а также символ России — красного двуглавого орла.
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