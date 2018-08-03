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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре

3 августа 2018 11:19
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Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды.

Огромное граффити в честь исторической победы сборной России над Испанией в матче 1/8 финала ЧМ-2018, которое этим летом появилось на торце дома № 369 по улице Ново-Садовой в Самаре, прославилось на всю страну. Сборная России опубликовала фотографию с муралом в своем Твиттере, дав ему высокую оценку, пишет "КП в Самаре".

«Возможно, самый крутой арт, посвященный национальной сборной России», — гласит подпись к фото.

К слову, многим подписчикам национальной команды тоже понравилось самарское граффити. Некоторые даже назвали его шедевром.

Напомним, мурал победы сборной России над Испанией нарисовали художники Оксана Гладкова и Семен Маверский по заказу самарского фонда капремонта. Они изобразили на многоэтажке героическое трио: нападающего Артема Дзюбу, капитана и голкипера команды Игоря Акинфеева и главного тренера сборной Станислава Черчесова, а также символ России — красного двуглавого орла.

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Комментарии



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