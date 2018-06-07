Я нашел ошибку
Главные новости: 
Путин рассказал, какая полоса у России: черная или белая
Путин рассказал, какая полоса у России: черная или белая
Только половина действующих депутатов Тольятти от «Единой России» прошла испытание праймериз
Только половина действующих депутатов Тольятти от «Единой России» прошла испытание праймериз
В мае продажи автомобилей в РФ выросли еще на 18%
В мае продажи автомобилей в РФ выросли еще на 18%
Самарский аэропорт Курумоч в период ЧМ-2018 обслужит около 300 дополнительных рейсов
Самарский аэропорт Курумоч в период ЧМ-2018 обслужит около 300 дополнительных рейсов
Перед прямой линией россияне отправили Путину больше 1,7 миллиона вопросов
Перед прямой линией россияне отправили Путину больше 1,7 миллиона вопросов
В Самарской области состоится финал игры
В Самарской области состоится финал игры "Зарница" среди школьников
ДТП в Кинель-Черкасском районе могло произойти по вине детей, взявших машину без спроса
ДТП в Кинель-Черкасском районе могло произойти по вине детей, взявших машину без спроса
Стали известны самые популярные у жителей Самары футболисты
Стали известны самые популярные у жителей Самары футболисты
сегодня  Четверг, 7 июня, 13:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/06:
USD 62.01
0.03
EUR 72.86
0.35
Искать
Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Самарский аэропорт Курумоч в период ЧМ-2018 обслужит около 300 дополнительных рейсов

7 июня 2018 12:59
Самарский аэропорт Курумоч в период ЧМ-2018 обслужит около 300 дополнительных рейсов
Они специально приурочены к мундиалю.

Около 300 рейсов дополнительно к сезонному расписанию готовится обслужить международный аэропорт Курумоч в дни чемпионата мира по футболу. Данные рейсы специально приурочены к мировому первенству.

Из общего числа рейсов 126 — внутренние, остальные — международные, рейсы с национальными сборными, руководством FIFA, специальные рейсы с организованными группами болельщиков, бизнес-авиация. Перрон самарского аэропорта впервые примет такие авиакомпании, как Swiss Air Lines, Iberia Airlines, Scandinavian Airlines System, Brussels Airlines и Air Leisure.

Кроме того, впервые в Курумоче будут обслуживать широкофюзеляжный Boeing 777−300ER, на котором в Самару прилетят более 400 болельщиков сборной Колумбии. Разрешение на обслуживание этого типа воздушных судов самарский аэропорт получил в мае 2018 года, сообщает Волга Ньюс.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
7 июня 2018  12:59
Самарский аэропорт Курумоч в период ЧМ-2018 обслужит около 300 дополнительных рейсов
Самарский аэропорт Курумоч в период ЧМ-2018 обслужит около 300 дополнительных рейсов
Они специально приурочены к мундиалю. ЧМ-2018
0
7 июня 2018  10:52
Представитель МВД заявил, что полиция готова закрыть глаза на мелкие нарушения во время ЧМ
Представитель МВД заявил, что полиция готова закрыть глаза на мелкие нарушения во время ЧМ
Сотрудники будут настроены лояльно к болельщикам, которые приедут в города-организаторы мирового первенства. ЧМ-2018
0
7 июня 2018  10:19
В дни ЧМ-2018 в Самаре в «повседневном» режиме трамваи №№ 5, 15, 20к, 22 будут следовать по привычной схеме
В дни ЧМ-2018 в Самаре в «повседневном» режиме трамваи №№ 5, 15, 20к, 22 будут следовать по привычной схеме
Повседневный режим будет действовать с 14 июня по 15 июля за исключением дней матчей. ЧМ-2018
0
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7234
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7765
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7592
Весь список
Спорт в регионе
7 июня 2018  06:26
Зураб Циклаури: Удовлетворительным результатом для "КС" станет избежание стыковых матчей и сохранение прописки в Премьер-лиге
Зураб Циклаури: Удовлетворительным результатом для "КС" станет избежание стыковых матчей и сохранение прописки в Премьер-лиге
  Спорт в регионе
0
6 июня 2018  23:44
Встреча была отменена из-за угроз в адрес Лионеля Месси со стороны палестинских болельщиков.
Матч между сборными Аргентины и Израиля 9 июня в Иерусалиме отменили из-за угрозы в адрес Лионеля Месси
Встреча была отменена из-за угроз в адрес Лионеля Месси со стороны палестинских болельщиков.   Спорт в регионе
0
6 июня 2018  22:42
За
Защитник «Крыльев Советов» и капитан команды Иван Таранов покидает «КС»
 За "Крылья" с 2008 года он провел 248 матчей и забил 8 голов.  Спорт в регионе
0
6 июня 2018  22:08
ФИФА TV представляет национальную команду России
ФИФА TV представляет национальную команду России
  Спорт в регионе
0
6 июня 2018  20:43
7 июня в ФОКе "Маяк" в Самаре стартует всероссийский юношеский турнир по бадминтону "Самарское лето"
7 июня в ФОКе "Маяк" в Самаре стартует всероссийский юношеский турнир по бадминтону "Самарское лето"
  Спорт в регионе
0
6 июня 2018  15:01
На льду спортивного комплекса «Ипподром Арена» пройдут тренировки сборной Самарской области по керлингу на колясках под руководством Антона Батугина.
Главный тренер сборной России по керлингу на колясках Антон Батугин приедет в Самару
На льду спортивного комплекса «Ипподром Арена» пройдут тренировки сборной Самарской области по керлингу на колясках под руководством Антона Батугина.  Спорт в регионе
0
6 июня 2018  14:54
Школу бокса олимпийского резерва «Ринг» представляли 8 спортсменов, которые завоевали 1 золотую, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.
Боксеры школы "Ринг" завоевали медали первенства ПФО среди юниоров
Школу бокса олимпийского резерва «Ринг» представляли 8 спортсменов, которые завоевали 1 золотую, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.   Спорт в регионе
0
Весь список


Видео
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
537
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
445
28 апреля 2018  10:53
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Скорее всего, это сом.
Социум
910
27 апреля 2018  10:50
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии.
ЧМ-2018
754
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
2476
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
0
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
421
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
699
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
874
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
597
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1962
Весь список

Мероприятия
7 июня в ФОКе "Маяк" в Самаре стартует всероссийский юношеский турнир по бадминтону "Самарское лето"
Жители Самары помогли приюту «Ровесник»
Главный тренер сборной России по керлингу на колясках Антон Батугин приедет в Самару
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда