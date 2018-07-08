Самара - 6-я по посещаемости матчей ЧМ-2018
8 июля 2018 10:42
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Аналитическое агентство ТурСтат определило, сколько болельщиков посетили все матчи на стадионе "Самара Арена" на Чемпионате мира-2018 по футболу и иностранных туристов побывало в Самаре.
Самара заняла итоговое 6 место по числу зрителей матчей ЧМ-2018 после Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани и Ростова-на-Дону, опередив Волгоград, Саранск, Калининград и Екатеринбург.
Шесть матчей ЧМ-2018 в Самаре с 17 июня по 7 июля увидели 248 тысяч 60 зрителей, в среднем, 41 тысяч 738 зрителей за матч.
Все матчи ЧМ-2018 в России с 14 июня по 7 июля посетили более 2 млн 747 тысяч человек, в среднем, 46 тысяч за матч.
Более 100 тысяч иностранных туристов и болельщиков из Бразилии, Колумбии, Мексики, Коста-Рики, Уругвая, Англии, Швеции, Австралии, Китая, Дании и других стран приехали в Самару во время ЧМ-2018.
Самым посещаемым на стадионе "Самара Арена" стал матч сборных России и Уругвая 25 июня и матч 1/8 финала между сборными Бразилии и Мексики, которые увидели по 41 тысячи 970 зрителей при 100% заполняемости стадиона "Самара Арена".
Cамым малопосещаемым матчем в Самаре стал матч 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными Швеции и Англии, когда на стадионе был 39 тысяч 991 зритель при 95% заполняемости стадиона.
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