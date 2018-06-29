Я нашел ошибку
Главные новости: 
Дмитрий Азаров посещает с рабочим визитом Сергиевский и Исаклинский районы Самарской области
Дмитрий Азаров посещает с рабочим визитом Сергиевский и Исаклинский районы Самарской области
Британскому журналисту понравился самарский стадион в унылом месте
Британскому журналисту понравился самарский стадион в унылом месте
Ребёнок задолжал МТС полмиллиона рублей
Ребёнок задолжал МТС полмиллиона рублей
Для иностранных болельщиков любимые песни россиян исполнит хор Самарского университета
Для иностранных болельщиков любимые песни россиян исполнит хор Самарского университета
Алиментщик из Хворостянского района Самарской области прятался от приставов в шкафу
Алиментщик из Хворостянского района Самарской области прятался от приставов в шкафу
В Самаре состоятся общественные слушания с участием УК, общественных организаций и активных собственников
В Самаре состоятся общественные слушания с участием УК, общественных организаций и активных собственников
Названа худшая команда чемпионата мира по футболу Две команды остались без очков.
Названа худшая команда чемпионата мира по футболу
Роспотребнадзор возбудил 44 дела за превышение цен в гостиницах и хостелах Самары
Роспотребнадзор возбудил 44 дела за превышение цен в гостиницах и хостелах Самары
сегодня  Пятница, 29 июня, 12:35
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/06:
USD 63.29
0.15
EUR 73.09
-0.51
Искать
Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

На ЧМ-2018 в России определились все участники плей-офф

29 июня 2018 09:19
143
На ЧМ-2018 в России определились все участники плей-офф
Завершится турнир 15 июля финальным матчем на стадионе "Лужники" в Москве.

На чемпионате мира по футболу в России определились все участники плей-офф. Пары 1/8 финала составили Уругвай и Португалия, Франция и Аргентина, Бразилия и Мексика, Бельгия и Япония, Испания и Россия, Хорватия и Дания, Швеция и Швейцария, Колумбия и Англия.

Вечером сборные Англии и Бельгии разыграли первое место в группе "Джи". Бельгийцы победили со счётом 1:0. А команда Туниса обыграла панамцев со счётом 2:1.

Матчи группового этапа чемпионата мира по футболу посетили около 2 миллионов 200 тысяч зрителей. 48 игр группового состоялись на 12 стадионах 11 городах. Завершится турнир 15 июля финальным матчем на стадионе "Лужники" в Москве, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
29 июня 2018  11:29
Названа худшая команда чемпионата мира по футболу Две команды остались без очков.
Названа худшая команда чемпионата мира по футболу
Две команды остались без очков. ЧМ-2018
133
29 июня 2018  10:27
Фестиваль болельщиков в Самаре сутки отдохнет от гостей
Фестиваль болельщиков в Самаре сутки отдохнет от гостей
Он снова стартует на выходных. ЧМ-2018
114
29 июня 2018  10:14
На Фестивале болельщиков FIFA Дмитрий Азаров встретился с послами Колумбии и Сенегала
На Фестивале болельщиков FIFA Дмитрий Азаров встретился с послами Колумбии и Сенегала
По его словам послы высоко оценили организацию Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в целом и в Самаре в частности.  ЧМ-2018
133
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7291
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7817
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7641
Весь список
Спорт в регионе
28 июня 2018  16:11
По итогам соревнований спортсмены Самарской области завоевали 2 медали.
Самарские спортсмены завоевали бронзу всероссийской летней универсиады по самбо
По итогам соревнований спортсмены Самарской области завоевали 2 медали.  Спорт в регионе
273
28 июня 2018  16:05
Самарские спортсмены стали победителями Кубка России по пляжному теннису
Самарские спортсмены стали победителями Кубка России по пляжному теннису
  Спорт в регионе
268
28 июня 2018  15:45
В Евпатории состоялось первенство России по бильярдному спорту среди мальчиков и девочек до 13 лет и юношей и девушек от 13 до 16 лет. Первенство собрало 109 участников из 25 регионов страны.
Самарские спортсмены - призеры первенства России по бильярдному спорту
В Евпатории состоялось первенство России по бильярдному спорту среди мальчиков и девочек до 13 лет и юношей и девушек от 13 до 16 лет. Первенство собрало 109... Спорт в регионе
229
28 июня 2018  14:07
Самарские самбисты завоевали бронзу всероссийской летней универсиады
Самарские самбисты завоевали бронзу всероссийской летней универсиады
Об этом сообщает Минспорта региона. Спорт в регионе
391
28 июня 2018  13:48
Самарский велосипедист выиграл Кубок России по маунтинбайку
Самарский велосипедист выиграл Кубок России по маунтинбайку
У двух других наших спортсменов также призовые места. Спорт в регионе
261
27 июня 2018  17:09
На Кубке России по маунтибайку у самарских спортсменов - три медали
На Кубке России по маунтибайку у самарских спортсменов - три медали
  Спорт в регионе
320
27 июня 2018  12:37
Самарские гандболистки отличились на Спартакиаде Молодежи России
Самарские гандболистки отличились на Спартакиаде Молодежи России
Наша команда заняла 3 место! Спорт в регионе
270
Весь список


Видео
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
1942
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
653
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
732
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
182
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
126
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
131
Весь список

Фоторепортажи
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1249
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2462
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
116
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
501
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
788
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
956
Весь список

Мероприятия
На сызранский фестиваль «Рыба-раки» приедет Международный Арт-поезд
«Барабаны мира» приглашают гостей на юбилейный фестиваль в Самарской области
В Самаре стартует летний джазовый фестиваль «Джаз в Струковском»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда