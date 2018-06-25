Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО

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Задолго до начала матча самарцы и гости города всех возрастов начали стекаться на площадь Куйбышева, и к началу матча яблоку было негде упасть. Матч, как и предыдущие, транслировали на огромном экране - таким образом все собравшиеся могли следить за ходом игры. Болельщики пришли с российскими флагами, в головных уборах в честь российского триколора активно, хоть и дистанционно, поддерживали наших футболистов, несмотря на жару.К сожалению, на этот раз удача не улыбнулась нашим футболистам, но им еще в любом случае предстоит игра в 1/8 финала.Напомним, это первое поражение российской сборной на турнире. Счет составил 3:0 в пользу Уругвая. В первых двух матчах российские футболисты обыграли команды Саудовской Аравии и Египта со счетом 5:0 и 3:1 соответственно.Таким образом, сборная России заняла по итогам группового этапа второе место в группе A. Свой матч 1/8 финала российские футболисты сыграют 1 июля в «Лужниках». Соперником станет победитель группы B: Испания, Португалия или Иран.Фото: Дильдина Светлана.