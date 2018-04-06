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Гостей Чемпионата мира по футболу-2018 будут обслуживать 31 вокзальный комплекс в 11 городах.

6 апреля 2018 11:50
46
Гостей Чемпионата мира по футболу-2018 будут обслуживать 31 вокзальный комплекс в 11 городах.
ОАО «РЖД» стало официальным Европейским спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

ОАО «РЖД» получило статус официального Европейского спонсора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, коммерческий директор FIFA Филипп Ле Флок и директор по маркетингу, продажам и стратегии FIFA Иэн Дауни.
ОАО «РЖД» является организатором транспортного обслуживания матчей Чемпионата мира по футболу. Для бесплатной перевозки болельщиков по заявке АНО «Транспортная дирекция-2018» назначено 728 рейсов дополнительных пассажирских поездов дальнего следования, которые будут курсировать между городами-организаторами по 31 маршруту с 14 июня по 15 июля.

Поезда будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана. Планируется задействовать инновационный подвижной состав: двухэтажные вагоны, электропоезда «Ласточка» и скоростные поезда «Стриж». Всего в бесплатной перевозке болельщиков будет задействовано 75 составов поездов (свыше 1,1 тыс вагонов).
Болельщикам предложено более 440 тыс. мест в бесплатных поездах. На сегодняшний день уже забронировано более 200 тыс. билетов, что составляет почти 50% от общего числа мест. Напомним, бронирование мест в дополнительных поездах осуществляется на сайте tickets.transport2018.com. Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018™ и оформить паспорт болельщика (Fan ID).

Гостей Чемпионата мира по футболу-2018™ будут обслуживать 31 вокзальный комплекс ОАО «РЖД» в 11 городах. Компания в настоящее время завершает модернизацию задействованных вокзалов, а также реализует комплексную программу по обеспечению транспортной безопасности на объектах инфраструктуры. Программа включает в себя строительство новых зон досмотра, оснащение вокзалов современным досмотровым оборудованием и модернизацию систем видеонаблюдения.

Ведется строительство новой железнодорожной линии длиной 1,2 км на участке от станции Гумрак до международного аэропорта Волгограда. Реализация проекта позволит организовать пассажирское сообщение электропоездами с аэропортом города, время в пути составит около 30 минут.
Также холдинг «РЖД» организовал специальное обучение более 2 тыс. сотрудников поездных бригад (проводников и начальников поездов) и более 3,3 тыс. сотрудников железнодорожных вокзалов, которые будут участвовать в обслуживании участников и гостей Чемпионата мира-2018™.
В учебной программе: вопросы правильного и вежливого взаимодействия с болельщиками разных стран, с маломобильными пассажирами, программы по обеспечению безопасности, международному протоколу и обучению иностранному языку. Программа включает лекции, практические занятия, тренинги очной и дистанционной (электронной) формы обучения.
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Комментарии



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Гостей Чемпионата мира по футболу-2018 будут обслуживать 31 вокзальный комплекс в 11 городах.
Гостей Чемпионата мира по футболу-2018 будут обслуживать 31 вокзальный комплекс в 11 городах.
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