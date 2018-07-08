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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Черышев: футболисты сборной России выложились на 200 процентов

8 июля 2018 11:22
164
Черышев: футболисты сборной России выложились на 200 процентов
Он также отметил, что команда всё время чувствовала поддержку.

Футболисты сборной России выложились на 200 процентов в четверь-финале чемпионата мира с командой Хорватии, но этого не хватило для победы.

Об этом заявил полузащитник, автор первого мяча в ворота хорватов Денис Черышев, передает ТАСС. Он также отметил, что команда всё время чувствовала поддержку, большое спасибо болельщикам", сказал Черышев.

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