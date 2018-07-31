Болельщики ЧМ-2018 в Самаре предпочли пиво минералке
31 июля 2018 10:52
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На фестивале болельщиков в Самаре было продано 182 тыс. стаканов пива, включая безалкогольное, и только 102,1 тыс. бутылок минеральной воды, чая и лимонадов. Об этом сообщили «СО» ОНЛАЙН» в министерстве экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.
Меньше всего болельщики покупали безалкогольное пиво. За все время было продано всего 4,4 тыс стаканов такового.
Среди продуктов питания на фестивале, по данным МЭРИТ, были представлены хот-доги, сэндвичи и попкорн. Лучше всего расходились хот-доги. Их было продано более 3,5 тысяч единиц. Хуже всего — поп-корн. Его купили только 500 раз.
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