11 ресторанов на колесах расположились на набережной в Самаре
10 июля 2018 10:08
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Во вторник, 10 июля в Самаре на набережной р. Волга в районе Некрасовского спуска расположились 11 мобильных стритфуд-ресторанов, которые и будут в течение всего дня радовать жителей и гостей города эксклюзивными блюдами со всей страны. Фестиваль-путешествие под общефедеральным брендом «Гастрономическая карта России» уже объехал всю страну - во время Чемпионата мира по футболу в FIFA 2018TM команда мобильного проекта ездит по городам-организаторам и знакомит жителей и гостей с блюдами от лучших шеф-поваров страны.
Мобильные рестораны с деликатесами будут работать с 11:00 до 00:00. Кроме гастрономических удовольствий, для гостей фестиваля организована творческая программа.
В 12:00 во время торжественной церемонии открытия Гастрономического фестиваля выступит ансамбль народной песни «Душегрея», хореографический коллектив «Гранд Па» (народный танец).
С 18:00-20:00 будет организован Диджей-сет, также выступят хореографический коллективы «Та-Ис», «Бруклин», можно будет послушать «Бразильские барабаны» и др.
Проект направлен на популяризацию нашей культуры, в первую очередь — гастрономической. За месяц мобильные стрит-фуд-рестораны преодолеют расстояние в 10 тыс. километров. Посетители фестиваля смогут попробовать ростовские курники «футбольные мячи», удмуртские перепечи, мордовские пшенные блины «пачат», осетинские пироги, бурятские буузы, балтийскую кильку на бородинском хлебе, черноморскую кухню (жареную барабулю, хамсу), эчпочмаки, варенье из пива, новороссийские устрицы и другие вкусности, сообщает администрация Самары.
Фото с сайта: http://azgaz.ru, http://www.poehali.tv .
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