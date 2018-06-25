25 июня в Самаре в 18.00 начнется трансляция матча Россия-Уругвай.

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В понедельник, 25 июня, площадка Фестиваля болельщиков FIFA начинает работать в 16.00. До трансляции матчей и между ними выступят музыкальные коллективы. В этот день на сцену площади имени Куйбышева выйдут артисты Государственного Волжского русского народного хора, Самарского академического театра оперы и балета, Духового оркестра. Зрители смогу увидеть выступление группы «LosResonans» и шоу-балета «Шарм».В 18.00 начнется трансляция матча группы А между Россией и Уругваем. Эта игра пройдет на стадионе «Самара Арена».В 20.00 начнется выступление группы «Чайф». Концерт будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Россия24».В 22.00 на связь выйдет Саранск, где в это время начнется футбольный поединок между Ираном и Португалией. После финального свистка на площади в течение часа играют ди-джеи.Напомним, что свыше 140 спортивных баров, ресторанов и кафе в Самаре будут транслировать матчи. В них гости и болельщики смогут удобно устроиться, заказать еду и напитки, чувствовать себя комфортно в любую погоду и при этом оставаться в центре главного футбольного события этого года, сообщает пресс-служба облправительства.