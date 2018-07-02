2 июля вход на стадион «Самара Арена» откроется в 15.00
2 июля 2018 10:04
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2 июля, в понедельник, на стадионе «Самара Арена» пройдет матч 1\8 финала Чемпионата мира по футболу FIFA в Россиитм между сборными Бразилии и Мексики. На игре ожидается присутствие около 20 тысяч болельщиков из обеих стран. Входные ворота для зрителей откроются в 15.00.
Гостей стадиона перед матчем развлекут аниматоры, для болельщиков подготовлена спортивная и музыкальная программы. Будут работать точки продаж еды и напитков, а также официальные магазины сувенирной продукции FIFA. Напоминаем, приобрести продукцию можно за наличные деньги или используя карту VISA.
Около GATE 3 все желающие смогут сделать фото на память с официальным талисманом ЧМ-2018 Забивакой. Там же установлены спортивные развлечения – робот-вратарь, готовый отразить удар любой сложности, зона для текбола – игра за специальным столом, представляющая собой гибрид маленького тенниса и футбола. Также в спортивной зоне есть настольный футбол. У входных ворот будут работать точки аквагримма, где каждому желающему нанесут рисунок футбольной тематики. Все развлечения доступны абсолютно бесплатно для всех. Около GATE 1 расположен выставочный стенд города-организатора Самара.
Напоминаем, для входа на стадион «Самара Арена» обязательно необходимо иметь действительный билет и Паспорт болельщика (FAN ID). Обращаем внимание, распечатка полученного по почте подтверждения не является билетом и не дает права прохода на матч. Билет обязательно должен быть распечатан в билетном центре. Билет НЕЛЬЗЯ получить на стадионе в день проведения матча.
Шаттлы S1, S1k, S2, S2к S3, S4, S7, S9 и в трамвайный маршрут S5 начнут курсировать с разных точек Самары до стадиона «Самара Арена» с 14.00. Напоминаем, проезд в них в день матча бесплатный.
Подробней про маршруты и их остановки можно посмотреть здесь.
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