7 июля в Самаре пройдут мероприятия, посвященные шведской культуре
6 июля 2018 10:07
244
Для тех, кто хочет знать, на какие темы можно поговорить с иностранными гостями, посольство Швеции организует мероприятия, посвященные шведской культуре.
«Мы рады воспользоваться предоставленной возможностью познакомить жителей Самары со шведской культурой и рассказать им о нашей стране, ведь именно сейчас благодаря футболу русские и шведы могут вcтречаться и говорить на самые разные темы», – говорит советник по кукультуре псольства Швеции в России Стефан Ингварссон.
7 июля в 10.00 в Музее модерна (филиал Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, ул. Фрунзе, 159) состоится открытие выставки «Неожиданная Швеция», на которой гости узнают интересные факты о стране и увидят работы шведских фотографов. Более того, с 10.00 до 16.00 посетителям музея будет предложено посмотреть фильм для очков виртуальной реальности «Полёт над Стокгольмом».
В этот же день, 7 июля, в Музее-усадьбе А.Н. Толстого (ул. Фрунзе, 155) с 10.00 до 16.00 совершенно бесплатно и без предварительной записи будут показываться шведские фильмы:
«Серьезная игра» (16+), Пернилла Август. Арвид, которого приняли в штат уважаемой национальной газеты, приезжает коллегами в загородный дом модного художника и с первого взгляда влюбляется в его дочь Лидию. Его чувства взаимны, но сословные различия делают счастливый брак невозможным.
«Марта и Ники» (12+), Тора Мортенс. Марта и Ники приняли участие в крупнейшем соревновании по танцам в стиле хип-хоп в Париже. Это был первый случай, когда две женщины стали чемпионами.
«Хорошие люди»(12+), Карин аф Клинтберг и Андерс Хельгерсон. Группа молодых людей из Сомали пытается интегрироваться в общество в небольшом шведском городке. У местного предпринимателя Патрика Андерсона появляется идея использовать для этой цели спорт.
«Цацики, папа и оливковая война» (12+), Лиза Джеймс Ларссон. Цацики с нетерпением ждет летних каникул, чтобы снова поехать в Грецию в гости к папе. Но когда приезжает, видит, что в стране кризис, который отразился на всех сферах жизни, отель отца пустеет.
«Мы – лучшие!» (12+), Лукас Мудиссон. Три девочки в 1980-х в Стокгольме решили создать панк-группу несмотря на то, что у них не было инструментов...
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
6 июля 2018 12:09
Ворота откроются в 15.00. ЧМ-2018
0
6 июля 2018 11:49
Там будут вести прямую трансляцию матча Россия-Хорватия. ЧМ-2018
37
6 июля 2018 11:06
Судя по всему, свой ужин он приобрел на самарской набережной. ЧМ-2018
161
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7326
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7847
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7662
Спорт в регионе
6 июля 2018 10:30
Дресс-код для участия: интересные, женственные, элегантные или экстравагантные наряды Спорт в регионе
103
6 июля 2018 09:53
Товары для физкультуры, спорта и туризма, напротив, потеряли в цене. Спорт в регионе
137
5 июля 2018 20:25
"Крылья Советов" отправились на сбор в Австрию. Спорт в регионе
282
5 июля 2018 14:49
В город приехали гости с мировым именем: хоккеист клуба НХЛ "Вашингтона" Евгений Кузнецов, недавно ставший обладателем Кубка Стэнли, и его агенты, наши... Спорт в регионе
278
5 июля 2018 14:37
В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем Софья вместе с партнерами по сборной РФ завоевала золото. Спорт в регионе
234
5 июля 2018 10:53
Юношеское первенство Европы по плаванию проходит в Хельсинки (Финляндия). Спорт в регионе
194
5 июля 2018 09:23
Об этом рассказал врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. Спорт в регионе
257
Видео
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
292
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1760
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2199
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
816
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
911
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
289
Фоторепортажи
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2390
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1460
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2652
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
171
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
539
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
828
Мероприятия