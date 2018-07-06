7 июля в Самаре пройдут мероприятия, посвященные шведской культуре

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Для тех, кто хочет знать, на какие темы можно поговорить с иностранными гостями, посольство Швеции организует мероприятия, посвященные шведской культуре.«Мы рады воспользоваться предоставленной возможностью познакомить жителей Самары со шведской культурой и рассказать им о нашей стране, ведь именно сейчас благодаря футболу русские и шведы могут вcтречаться и говорить на самые разные темы», – говорит советник по кукультуре псольства Швеции в России Стефан Ингварссон.7 июля в 10.00 в Музее модерна (филиал Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, ул. Фрунзе, 159) состоится открытие выставки «Неожиданная Швеция», на которой гости узнают интересные факты о стране и увидят работы шведских фотографов. Более того, с 10.00 до 16.00 посетителям музея будет предложено посмотреть фильм для очков виртуальной реальности «Полёт над Стокгольмом».В этот же день, 7 июля, в Музее-усадьбе А.Н. Толстого (ул. Фрунзе, 155) с 10.00 до 16.00 совершенно бесплатно и без предварительной записи будут показываться шведские фильмы:«Серьезная игра» (16+), Пернилла Август. Арвид, которого приняли в штат уважаемой национальной газеты, приезжает коллегами в загородный дом модного художника и с первого взгляда влюбляется в его дочь Лидию. Его чувства взаимны, но сословные различия делают счастливый брак невозможным.«Марта и Ники» (12+), Тора Мортенс. Марта и Ники приняли участие в крупнейшем соревновании по танцам в стиле хип-хоп в Париже. Это был первый случай, когда две женщины стали чемпионами.«Хорошие люди»(12+), Карин аф Клинтберг и Андерс Хельгерсон. Группа молодых людей из Сомали пытается интегрироваться в общество в небольшом шведском городке. У местного предпринимателя Патрика Андерсона появляется идея использовать для этой цели спорт.«Цацики, папа и оливковая война» (12+), Лиза Джеймс Ларссон. Цацики с нетерпением ждет летних каникул, чтобы снова поехать в Грецию в гости к папе. Но когда приезжает, видит, что в стране кризис, который отразился на всех сферах жизни, отель отца пустеет.«Мы – лучшие!» (12+), Лукас Мудиссон. Три девочки в 1980-х в Стокгольме решили создать панк-группу несмотря на то, что у них не было инструментов...