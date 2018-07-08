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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

8 и 9 июля площадка Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре не работает

8 июля 2018 11:31
169
8 и 9 июля площадка Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре не работает
10 июля программа на пл. Куйбышева стартует в 20.00.

В неигровые дни, 8-9 июля, площадка фанфеста закрыта. 10 июля, программа на пл. Куйбышева стартует в 20.00. Выступят группы «Дзен Сити», Bambozza, Cheese people и Comedoz, сообщается в твиттере горадминистрации.
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Комментарии



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