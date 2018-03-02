100 дней до ЧМ-2018 Самара отметит большим спортивным праздником
2 марта 2018 17:59
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100 дней до ЧМ-2018 наш город отметит большим спортивным праздником, который стартует в 10.00 с массовой зарядки на стадионе «Локомотив» с участием звёзд самарского футбола.
В 11.00 начнется футбольный турнир «Самара Живет Футболом». За кубок поборются девять сборных команд внутригородских районов города.
В 16.00 состоится матч между ветеранами ПФК «Крылья Советов» и представителями Правительства Самарской области и Администрации городского округа Самара.
На стадионе «Локомотив» будет организована фотозона - все желающие смогут сфотографироваться на фоне букв «Самара2018».
Кроме того, в десяти образовательных учреждениях города пройдут «Футбольные уроки».
Центральной площадкой выбрана Гимназия №3. Здесь в 13.00 активисты волонтерских центров расскажут школьникам о предстоящем
футбольном событии и презентуют два проекта - финалиста конкурса «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™»: «Футбольная семья – 2018» и #СамараЖиветФутболом. Первый направлен на популяризацию футбола и активного образа жизни, формирование спортивных традиций в семьях. В рамках проекта планируется организация и проведение конкурса среди семей Самары. Самые активные получат памятные призы. Проект #СамараЖиветФутболом направлен на создание в городе-организаторе атмосферы гостеприимства и радушия. Он предполагает украшение окон домов и фасадов зданий стикерами (наклейками) футбольной тематики. Акция стартует 6 марта и продлится вплоть до старта главного спортивного события 2018 года.
Также в этот день первые лица региона, послы Самары и игроки ПФК «Крылья Советов» на улицах города будут вручать женщинам цветы и поздравлять с Международным женским днем, сообщает пресс-служба облправительства.
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