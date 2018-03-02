Я нашел ошибку
Главные новости: 
В начале встречи Елена Лапушкина представила собравшимся нового главу районной администрации Вадима Тюнина, который приступил к своим обязанностям на прошлой неделе. В своем докладе он подробно остановился на деятельности общественных советов микрорайонов
Елена Лапушкина встретилась с жителями Железнодорожного района
Каждый желающий может помочь таким образом на реабилитацию тольяттинского спортсмена Ильи Рудольфа.
В Тольятти каждый желающий может принять участие в акции Добрые крышечки
Такой механизм влияния на фармацевтический бизнес раньше в России не применялся.
ФАС готова лишить фармкомпанию «АстраЗенека» эксклюзивного права на два запатентованных лекарства из-за высокой цены
Максимальная продолжительность жизни уже сейчас составляет 120 лет. Не исключено, что и этот показатель будет расти, а это значит, что вся социальная сфера, вся медицина будут перестраиваться.
В Самаре прошла конференция по вопросам оказания медпомощи в госпиталях для ветеранов войн
Потребителей 24 жилых домов и 2 социально-значимых объектов перевели на резервную схему водоснабжения.
В Самаре на Авроре отключили водоснабжение из-за аварии на трубопроводе ХВС
Который стартует в 10.00 с массовой зарядки на стадионе «Локомотив» с участием звёзд самарского футбола.
100 дней до ЧМ-2018 Самара отметит большим спортивным праздником
Фестиваль «Веснушка – 2018» - это серия концертов, которые самостоятельно организуют студенты ссузов и представляют на оценку профессиональным членам жюри.
5 марта в Самарской области стартует фестиваль «Веснушка»
Основные замечания представителей Общероссийского народного фронта касались режимов работы и сбоев в работе светофорных объектов, расположенных на автомобильной дороге.
Представители министерства транспорта и общественность проверили организацию дорожного движения по Московскому шоссе в Самаре
сегодня  Пятница, 2 марта, 20:46
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/03:
USD 56.43
0.06
EUR 68.88
-0.03
Искать
Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

100 дней до ЧМ-2018 Самара отметит большим спортивным праздником

2 марта 2018 17:59
135
Который стартует в 10.00 с массовой зарядки на стадионе «Локомотив» с участием звёзд самарского футбола.
6 марта останется ровно 100 дней до старта ЧМ-2018. Мировое футбольное первенство пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Самара примет шесть матчей: 4 матча группового этапа, включая игру сборной России, 1\8 и 1\4 финала.

100 дней до ЧМ-2018 наш город отметит большим спортивным праздником, который стартует в 10.00 с массовой зарядки на стадионе «Локомотив» с участием звёзд самарского футбола.

В 11.00 начнется футбольный турнир «Самара Живет Футболом». За кубок поборются девять сборных команд внутригородских районов города.

В 16.00 состоится матч между ветеранами ПФК «Крылья Советов» и представителями Правительства Самарской области и Администрации городского округа Самара.

На стадионе «Локомотив» будет организована фотозона - все желающие смогут сфотографироваться на фоне букв «Самара2018».

Кроме того, в десяти образовательных учреждениях города пройдут «Футбольные уроки».

Центральной площадкой выбрана Гимназия №3. Здесь в 13.00 активисты волонтерских центров расскажут школьникам о предстоящем
футбольном событии и презентуют два проекта - финалиста конкурса «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™»: «Футбольная семья – 2018» и #СамараЖиветФутболом. Первый направлен на популяризацию футбола и активного образа жизни, формирование спортивных традиций в семьях. В рамках проекта планируется организация и проведение конкурса среди семей Самары. Самые активные получат памятные призы. Проект #СамараЖиветФутболом направлен на создание в городе-организаторе атмосферы гостеприимства и радушия. Он предполагает украшение окон домов и фасадов зданий стикерами (наклейками) футбольной тематики. Акция стартует 6 марта и продлится вплоть до старта главного спортивного события 2018 года.

Также в этот день первые лица региона, послы Самары и игроки ПФК «Крылья Советов» на улицах города будут вручать женщинам цветы и поздравлять с Международным женским днем, сообщает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
2 марта 2018  17:59
Который стартует в 10.00 с массовой зарядки на стадионе «Локомотив» с участием звёзд самарского футбола.
100 дней до ЧМ-2018 Самара отметит большим спортивным праздником
Который стартует в 10.00 с массовой зарядки на стадионе «Локомотив» с участием звёзд самарского футбола.   ЧМ-2018
135
2 марта 2018  10:21
На стадионе «Самара Арена» подрядчик обустраивает купол
На стадионе «Самара Арена» подрядчик обустраивает купол
При наступлении плюсовой температуры специалисты начнут обустраивать поле. ЧМ-2018
256
1 марта 2018  21:02
Генподрядчик строительства "Самара Арены" показал раздевалку, санузел и коридор со специальным не скользящим покрытием
Генподрядчик строительства "Самара Арены" показал раздевалку, санузел и коридор со специальным не скользящим покрытием
  ЧМ-2018
910
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6948
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7491
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7349
Весь список
Спорт в регионе
2 марта 2018  14:10
Всего по итогам двух дней в мероприятии приняли участие более двухсот жителей Самары и Самарской области.
2 марта завершилось тестирование по выполнению нормативов комплекса ГТО среди жителей Самарской области
Всего по итогам двух дней в мероприятии приняли участие более двухсот жителей Самары и Самарской области.   Спорт в регионе
178
2 марта 2018  10:15
Деньги за билеты на матч «Крылья Советов» — «Спартак» вернут до 7 марта Фанаты были недовольны отменой матча
Деньги за билеты на матч «Крылья Советов» — «Спартак» вернут до 7 марта
Фанаты были недовольны отменой матча. Спорт в регионе
189
1 марта 2018  12:53
Минспорта Самарской области рассчиталось с хоккеистами ЦСК ВВС по зарплате за прошлый год
Минспорта Самарской области рассчиталось с хоккеистами ЦСК ВВС по зарплате за прошлый год
 Продолжается работа по уегулированию оставшейся задолженности. Спорт в регионе
191
1 марта 2018  09:29
Матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком» вероятно состоится 4 апреля
Матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком» вероятно состоится 4 апреля
Ранее он был отменен 28 февраля из-за морозов. Спорт в регионе
239
28 февраля 2018  21:37
Самарские спортсмены завоевали две медали на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров
  Спорт в регионе
294
28 февраля 2018  19:20
Матч "Крылья Советов" – "Спартак" перенесен на резервный день. О дате будет сообщено дополнительно
"Матч всё-таки отменили. Зима не сдаётся,но футбол возьмёт своё! Обыграть "Спартак" почётно и в феврале, и в апреле", - написал Дмитрий Азаров в Твиттере.  Спорт в регионе
307
28 февраля 2018  19:03
О таком решении комитета сообщил член МОК Шамиль Тарпищев. По его словам, у организации больше «нет никаких нареканий» к России.
МОК восстановил членство Олимпийского комитета России
 О таком решении комитета сообщил член МОК Шамиль Тарпищев. По его словам, у организации больше «нет никаких нареканий» к России. Спорт в регионе
268
Весь список


Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
563
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
509
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1041
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
717
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
775
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
2127
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1385
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
670
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3822
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2198
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2639
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2537
Весь список

Мероприятия
5 марта в Самарской области стартует фестиваль «Веснушка»
Самару посетят ведущие солисты Российского национального оркестра
2 марта завершилось тестирование по выполнению нормативов комплекса ГТО среди жителей Самарской области
Весь список
Популярное
за сегодня

На стройплощадке «Самара Арены» завалился на бок автокран

1534

Стало известно, какие автомобили стали чаще угонять в России

615

Генподрядчик строительства "Самара Арены" показал раздевалку, санузел и коридор со специальным не скользящим покрытием

494
за неделю

На стройплощадке «Самара Арены» завалился на бок автокран

3256

Россия - Германия хоккей: когда играют, время, где смотреть прямую трансляцию

2708

"В хлам пьяный водитель" на иномарке влетел в несколько машин на Стара Загоре

2394
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда