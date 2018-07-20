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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

$1,5 млрд потратили иностранцы во время ЧМ-2018 в России

20 июля 2018 16:48
136
Самыми щедрыми оказались граждане США, Китая, Мексики и Катара.
$1,5 млрд потратили иностранцы во время ЧМ-2018 в России.

Самыми щедрыми оказались граждане США, Китая, Мексики и Катара, передает РБК.

Видеообзор здесь.


 
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Комментарии



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