28 июня вход на стадион «Самара Арена» откроется в 15.00
27 июня 2018 10:52
199
28 июня, в четверг, на стадионе «Самара Арена» пройдет матч группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA в РоссииTM между сборными Сенегала и Колумбии. На игре ожидается присутствие около 20 тысяч болельщиков сборной Колумбии. Входные ворота для зрителей откроются в 15.00.
Гостей стадиона перед матчем развлекут аниматоры, для болельщиков подготовлена спортивная и музыкальная программы. Будут работать точки продаж еды и напитков, а также официальные магазины сувенирной продукции FIFA. Напоминаем, приобрести продукцию можно за наличные деньги или используя карту VISA.
Около GATE 3 все желающие смогут сделать фото на память с официальным талисманом ЧМ-2018 ЗабивакойTM. Там же установлены спортивные развлечения – робот-вратарь, готовый отразить удар любой сложности, зона для текбола – игра за специальным столом, представляющая собой гибрид маленького тенниса и футбола. Также в спортивной зоне есть настольный футбол. У входных ворот будут работать точки аквагримма, где каждому желающему нанесут рисунок футбольной тематики. Все развлечения доступны абсолютно бесплатно для всех. Около GATE 1 расположен выставочный стенд города-организатора Самара.
Напоминаем, для входа на стадион «Самара Арена» обязательно необходимо иметь действительный билет и Паспорт болельщика (FAN ID). Обращаем внимание, распечатка полученного по почте подтверждения не является билетом и не дает права прохода на матч. Билет обязательно должен быть распечатан в билетном центре. Билет НЕЛЬЗЯ получить на стадионе в день проведения матча.
Шаттлы S1, S1k, S2, S2к S3, S4, S7, S9 и в трамвайный маршрут S5 начнут курсировать с разных точек Самары до стадиона «Самара Арена» с 14.00. Напоминаем, проезд в них в день матча бесплатный, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
27 июня 2018 12:20
На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. ЧМ-2018
9
27 июня 2018 11:22
Ожидается, что поддержать колумбийцев в Самару приедет 20 тысяч человек. ЧМ-2018
89
27 июня 2018 10:52
На игре ожидается присутствие около 20 тысяч болельщиков сборной Колумбии. ЧМ-2018
198
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7278
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7809
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7631
Спорт в регионе
26 июня 2018 20:45
Спорт в регионе
1471
26 июня 2018 17:11
В ходе турнира состоялся обмен контактами, что является важной составляющей в развитии взаимодействия между двумя странами. Спорт в регионе
334
26 июня 2018 12:20
Новый сезон РФПЛ стартует 29 июля. Спорт в регионе
335
25 июня 2018 16:58
Спорт в регионе
702
25 июня 2018 13:37
Эти деньги необходимо футбольному клубу для того, чтобы закрепиться в Премьер-Лиге. Спорт в регионе
322
25 июня 2018 11:18
Следующий матч на сборе в Сербии "Крылья" проведут 27 июня. Спорт в регионе
315
23 июня 2018 20:07
Глава региона Дмитрий Азаров пожелал мальчишкам успехов и вручил заветные трофеи - копию кубка мира по футболу. Спорт в регионе
690
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
1618
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
594
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
675
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
156
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
106
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
109
Фоторепортажи
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
958
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2286
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
97
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
490
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
776
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
944
Мероприятия