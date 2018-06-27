28 июня вход на стадион «Самара Арена» откроется в 15.00

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28 июня, в четверг, на стадионе «Самара Арена» пройдет матч группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA в РоссииTM между сборными Сенегала и Колумбии. На игре ожидается присутствие около 20 тысяч болельщиков сборной Колумбии. Входные ворота для зрителей откроются в 15.00.Гостей стадиона перед матчем развлекут аниматоры, для болельщиков подготовлена спортивная и музыкальная программы. Будут работать точки продаж еды и напитков, а также официальные магазины сувенирной продукции FIFA. Напоминаем, приобрести продукцию можно за наличные деньги или используя карту VISA.Около GATE 3 все желающие смогут сделать фото на память с официальным талисманом ЧМ-2018 ЗабивакойTM. Там же установлены спортивные развлечения – робот-вратарь, готовый отразить удар любой сложности, зона для текбола – игра за специальным столом, представляющая собой гибрид маленького тенниса и футбола. Также в спортивной зоне есть настольный футбол. У входных ворот будут работать точки аквагримма, где каждому желающему нанесут рисунок футбольной тематики. Все развлечения доступны абсолютно бесплатно для всех. Около GATE 1 расположен выставочный стенд города-организатора Самара.Напоминаем, для входа на стадион «Самара Арена» обязательно необходимо иметь действительный билет и Паспорт болельщика (FAN ID). Обращаем внимание, распечатка полученного по почте подтверждения не является билетом и не дает права прохода на матч. Билет обязательно должен быть распечатан в билетном центре. Билет НЕЛЬЗЯ получить на стадионе в день проведения матча.Шаттлы S1, S1k, S2, S2к S3, S4, S7, S9 и в трамвайный маршрут S5 начнут курсировать с разных точек Самары до стадиона «Самара Арена» с 14.00. Напоминаем, проезд в них в день матча бесплатный, сообщает пресс-служба облправительства.