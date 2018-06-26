25 июня на железнодорожном вокзале Самары встретили около 4 тысяч футбольных болельщиков

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Накануне в Самару на матч между футбольными командами России и Уругвая прибыло 8 специальных пассажирских поездов для бесплатной перевозки болельщиков, в том числе двухэтажный состав. В общей сложности этими поездами в Самару прибыло около 4 тысяч пассажиров.Для удобства пассажиров после окончания матча предусмотрены дополнительные поезда в обратном направлении. Пассажирские поезда отправятся из Самары в Москву, Волгоград, Казань и Саранск.Напомним, всего во время проведения Чемпионата мира FIFA 2018 в России™ между городами-организаторами матчей курсируют 734 дополнительных поезда общей вместимостью более 448 тысяч мест. В их составы включены современные вагоны, оснащённые всеми необходимыми сервисами для совершения комфортной поездки.