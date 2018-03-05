100 дней до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России Самара отметит спортивным праздником

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6 марта останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Мировое футбольное первенство пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Самара примет шесть матчей: 4 матча группового этапа, включая игру сборной России, 1\8 и 1\4 финала.100 дней до ЧМ-2018 наш город отметит большим спортивным праздником, который стартует в 11.00 с массовой зарядки на стадионе «Локомотив» с участием игрока ПФК «Крылья Советов» Дениса Ткачука и Посла Самары, города – организатора ЧМ-2018, Олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева.В 11.15 начнется футбольный турнир «Самара Живет Футболом». За кубок поборются девять сборных команд внутригородских районов города. Победители турнира получат право выйти на поле «Самара Арены» в качестве эскорта во время тестовых матчей. Их имена станут известны на торжественной церемонии закрытия турнира в 16.30.В 16.00 состоится матч между ветеранами ПФК «Крылья Советов» и представителями Правительства Самарской области и Администрации городского округа Самара.На стадионе «Локомотив» будет организована фотозона - все желающие смогут сфотографироваться на фоне букв «Самара2018», а также принять участие в мастер-классе и автограф-сессии игроков ПФК «Крылья Советов» Дениса Ткачука и Сергея Корниленко.Кроме того, в десяти образовательных учреждениях города пройдут «Футбольные уроки». Центральной площадкой выбрана Гимназия №3, расположенная по адресу: ул. Степана Разина, 22А. Здесь в 13.00 Посол Самары, города – организатора ЧМ-2018, Олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев, игрок ПФК «Крылья Советов» Денис Ткачук и активисты волонтерских центров расскажут школьникам о предстоящем футбольном событии и презентуют два проекта - финалиста конкурса «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™»: «Футбольная семья – 2018» и #СамараЖиветФутболом. Первый направлен на популяризацию футбола и активного образа жизни, формирование спортивных традиций в семьях. В рамках проекта планируется организация и проведение конкурса среди семей Самары.Проект #СамараЖиветФутболом направлен на создание в городе-организаторе атмосферы гостеприимства и радушия. Он предполагает украшение окон домов и фасадов зданий стикерами (наклейками) футбольной тематики. Акция стартует 6 марта и продлится вплоть до старта главного спортивного события 2018 года.Также в 12.30 первые лица региона, Посол Самары, города – организатора ЧМ-2018, Олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев, тренер ПФК «Крылья Советов» Андрей Тихонов и игрок Сергей Корниленко возле часов обратного отсчета на ул. Ленинградской и у ТЦ «Инкуб» будут вручать женщинам цветы и поздравлять с Международным женским днем.