100 дней до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России Самара отметит спортивным праздником
5 марта 2018 13:56
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6 марта останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Мировое футбольное первенство пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Самара примет шесть матчей: 4 матча группового этапа, включая игру сборной России, 1\8 и 1\4 финала.
100 дней до ЧМ-2018 наш город отметит большим спортивным праздником, который стартует в 11.00 с массовой зарядки на стадионе «Локомотив» с участием игрока ПФК «Крылья Советов» Дениса Ткачука и Посла Самары, города – организатора ЧМ-2018, Олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева.
В 11.15 начнется футбольный турнир «Самара Живет Футболом». За кубок поборются девять сборных команд внутригородских районов города. Победители турнира получат право выйти на поле «Самара Арены» в качестве эскорта во время тестовых матчей. Их имена станут известны на торжественной церемонии закрытия турнира в 16.30.
В 16.00 состоится матч между ветеранами ПФК «Крылья Советов» и представителями Правительства Самарской области и Администрации городского округа Самара.
На стадионе «Локомотив» будет организована фотозона - все желающие смогут сфотографироваться на фоне букв «Самара2018», а также принять участие в мастер-классе и автограф-сессии игроков ПФК «Крылья Советов» Дениса Ткачука и Сергея Корниленко.
Кроме того, в десяти образовательных учреждениях города пройдут «Футбольные уроки». Центральной площадкой выбрана Гимназия №3, расположенная по адресу: ул. Степана Разина, 22А. Здесь в 13.00 Посол Самары, города – организатора ЧМ-2018, Олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев, игрок ПФК «Крылья Советов» Денис Ткачук и активисты волонтерских центров расскажут школьникам о предстоящем футбольном событии и презентуют два проекта - финалиста конкурса «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™»: «Футбольная семья – 2018» и #СамараЖиветФутболом. Первый направлен на популяризацию футбола и активного образа жизни, формирование спортивных традиций в семьях. В рамках проекта планируется организация и проведение конкурса среди семей Самары.
Проект #СамараЖиветФутболом направлен на создание в городе-организаторе атмосферы гостеприимства и радушия. Он предполагает украшение окон домов и фасадов зданий стикерами (наклейками) футбольной тематики. Акция стартует 6 марта и продлится вплоть до старта главного спортивного события 2018 года.
Также в 12.30 первые лица региона, Посол Самары, города – организатора ЧМ-2018, Олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев, тренер ПФК «Крылья Советов» Андрей Тихонов и игрок Сергей Корниленко возле часов обратного отсчета на ул. Ленинградской и у ТЦ «Инкуб» будут вручать женщинам цветы и поздравлять с Международным женским днем.
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Комментарии
ЧМ-2018
5 марта 2018 13:56
Он пройдет 6 марта. ЧМ-2018
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5 марта 2018 09:46
Ожидается, что два миллиона иностранных туристов приедут в Россию на ЧМ-2018. ЧМ-2018
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3 марта 2018 21:49
На тестовых играх и матчах ЧМ-2018 будет задействовано 11 бригад "скорой помощи", плюс машина Центра медицины катастроф, "Газель" с запасом медикаментов и... ЧМ-2018
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Спорт в регионе
5 марта 2018 17:11
Принять участие в забеге может любой желающий. Лыжные гонки станут прекрасной возможностью провести время с семьей, заняться спортом, приобщиться к здоровому... Спорт в регионе
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5 марта 2018 12:53
Он пройдет в рамках движения PutinTeam. Спорт в регионе
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5 марта 2018 11:44
Об этом сообщили представители Министерства спорта Самарской области. Спорт в регионе
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5 марта 2018 10:00
Команда выходит в финальный раунд первенства уже шестой сезон подряд. Спорт в регионе
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4 марта 2018 19:20
Дубль Корниленко и дебютный гол Соболева принесли "Крыльям" победу в Санкт-Петербурге. Спорт в регионе
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4 марта 2018 14:18
Благодаря этой победе команда продолжает лидировать в чемпионате Суперлиги. Спорт в регионе
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3 марта 2018 16:10
Гостем праздника стал и глава региона Дмитрий Азаров. Он поприветствовал гостей, поблагодарил организаторов мероприятия и пожелал удачи спортсменам. Спорт в регионе
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