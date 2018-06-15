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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

15 июня в рамках мундиаля пройдут три матча

15 июня 2018 09:10
15 июня в рамках мундиаля пройдут три матча
Они состоятся в Екатеринбурге, Сочи и Санкт-Петербурге.

Сегодня в рамках мундиаля пройдут три матча. В Екатеринбурге сыграют сборные Египта и Уругвая- соперники сборной России по группе А, в Санкт-Петербурге в группе В встретятся футболисты из Марокко и Ирана. А в Сочи на стадионе «Фишт» также в группе В соперниками станут команды Португалии и Испании.

Эта игра претендует на статус главного матча дня. Испанцы – чемпионы мира-2010 года, чемпионы Европы-2008 и 2012 и действующие победители европейского первенства -португальцы. Интриги предстоящей игре придает и тот факт, что сборная Испании за два дня до своего первого матча на чемпионате мира остались без главного тренера, передает Радио Маяк.
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