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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

7500 болельщиков из Австралии посетят Самару

19 июня 2018 09:50
187
7500 болельщиков из Австралии посетят Самару
Часть их уже приехала.

Первые фанаты из "зеленого континента" приехали в Самару уже сегодня. Более 500 человек разместились в отелях города, таких как Хилтон, Холидэй инн, Ибис и других. Для болельщиков подготовлена насыщенная экскурсионная программа. Во вторник, 19 июня, они отправятся в тур по набережной и центральной части города, а также сыграют товарищеский футбольный матч. Предполагается, что побывают гости и на речной прогулке по Волге.
Вторая группа австралийских болельщиков прибудет в Самару завтра. Часть фанатов побывает в нашем городе транзитом: они прилетят в день матча, посмотрят на "Самара Арене" игру своей сборной с Данией и отправятся дальше. Ожидается, что всего наш город посетит около 7500 граждан Австралии.

Большая часть австралийцев пребывает на автобусах из Казани, где состоялся первый матч команды Австралии в рамках текущего мирового первенства. Есть среди австралийских фанатов и те, кто прилетит в Курумоч самолетом или доберется в Самару на поезде. Известно, что организованные группы из Австралии принадлежат в том числе к таким фанатским сообществам, как Fanatics и Green&Gold Army. Многие из австралийских фанатов путешествуют и посещают игры чемпионата целыми семьями, в том числе с маленькими детьми.

Напомним, что в четверг, 21 июня на стадионе "Самара Арена" состоится матч между сборными Австралии и Дании. Начало игры в 16.00. Трансляцию матча можно также посмотреть на самом большом экране в Самаре, который расположен на Фестивале болельщиков FIFA FanFest Samara - на площади им. Куйбышева. Вход на площадь свободный, сообщает пресс-служба облправительства.

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