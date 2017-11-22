Завтра досрочно откроют после ремонта мост через Волгу, соединяющий Жигулевск и Тольятти
22 ноября 2017 15:31
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В мероприятии примут участие заместитель директора ФКУ «Росдортехнология» Игорь Матвеев, главный инженер ФКУ
«Поволжуправтодор» Баянслу Искиндирова, представители подрядной организации и другие ответственные лица.
В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения ремонт мостового сооружения протяженностью 999,2 погонных метров и шириной 19,2 метров проводился в четыре этапа, круглосуточно в две смены. Дорожники выполнили частичную замену деформационных швов, ремонт поверхности опор, балок пролетных строений, ограждений безопасности, восстановили систему водоотвода. Замена асфальтобетонного покрытия выполнена с использованием прогрессивного материала – прочной упругой гранитно-литой композиции «Asphalit», сообщает пресс-служба облправительства.
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Благоустройство региона
22 ноября 2017 15:31
Ремонт мостового сооружения протяженностью 999,2 погонных метров и шириной 19,2 метров проводился в четыре этапа, круглосуточно в две смены. Благоустройство региона
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