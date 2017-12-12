Завершено строительство путепровода для трамваев под улицей Дальняя завершено

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Протяженность новой трамвайной ветки составит 2,2 км. В состав объекта входит путепровод тоннельного типа, который располагается вдоль Московского шоссе и служит для пропуска двух трамваев под ул. Дальняя.«Все земляные работы на объекте завершены, ведется монтаж опор контактной сети, освещения, - рассказал заместитель руководитель МБУ г.о.Самара «Управление капитального строительства» Владимир Рылкин. – Установлены восемь новых стрелок: две на ул. Ташкентская, шесть на разворотном кольце. Стрелки оборудованы автоматическим переводом и обогревом».В центре разворотного кольца трамвая проектом предусмотрено одноэтажное здание конечного диспетчерского пункта «Стадион». В начале года здесь уже стартуют отделочные работы, а с февраля начнется монтаж оборудования».Работы ведутся в соответствии с графиком. Планируется, что в марте начнется тестирование трамвайной линии. Ввод в эксплуатацию запланирован на апрель 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары