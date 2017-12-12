Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре продолжаются работы по строительству трамвайной линии от ул. Ташкентская до стадиона «Самара Арена».
Завершено строительство путепровода для трамваев под улицей Дальняя завершено
На выставке все желающие смогут приобрести вязаные изделия, принадлежности для ароматерапии, сувениры из творческих мастерских города и даже резную мебель. Для дам будут представлены украшения из натурального камня и бисера, кружева, шали, палантины, голо
В музее Алабина откроется новогодняя выставка-ярмарка «Сделано в Самаре»
По итогам всех полуфиналов будет выбрано 300 участников со всей России. Они получат образовательные гранты в размере миллиона рублей и выйдут в финал конкурса, который состоится в Москве в феврале 2018 года.
В Самаре состоится один из федеральных окружных полуфиналов Всероссийского конкурса «Лидеры России»
По словам автомобилистов, от Московского шоссе до улицы Мичурина движение возможно только по одной полосе
На улице Луначарского убрали дорожные ограждения и строительный мусор
Вход свободный.
В Самарской кирхе состоится Гала-концерт музыкально-просветительского проекта, посвященного 500-летию Реформации
В ходе допроса он признался, что сам нарвал листья и стебли растения для личного употребления – эта версия сейчас проверяется сотрудниками органов внутренних дел.
В Безенчукском районе задержан мужчина, который прятал в рукаве куртки пакет с марихуаной
Астероид Оумуамуа был открыт в октябре 2017 года. Предполагается, что он имеет сигарообразную форму и длину около 200 метров, из-за чего у ряда наблюдателей сложилось мнение, что астероид может являться межзвёздным космическим кораблём.
Исследователи проверят, является ли сигарообразный астероид Оумуамуа кораблем пришельцев
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции Российской Федерации
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции Российской Федерации
сегодня  Вторник, 12 декабря, 19:06
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/12:
USD 59.23
-0.05
EUR 69.8
0.16
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Завершено строительство путепровода для трамваев под улицей Дальняя завершено

12 декабря 2017 18:52
3
В Самаре продолжаются работы по строительству трамвайной линии от ул. Ташкентская до стадиона «Самара Арена».
В Самаре продолжаются работы по строительству трамвайной линии от ул. Ташкентская до стадиона «Самара Арена». Завершено строительство путепровода, общая готовность всего объекта составляет порядка 70%.

Протяженность новой трамвайной ветки составит 2,2 км. В состав объекта входит путепровод тоннельного типа, который располагается вдоль Московского шоссе и служит для пропуска двух трамваев под ул. Дальняя.

«Все земляные работы на объекте завершены, ведется монтаж опор контактной сети, освещения, - рассказал заместитель руководитель МБУ г.о.Самара «Управление капитального строительства» Владимир Рылкин. – Установлены восемь новых стрелок: две на ул. Ташкентская, шесть на разворотном кольце. Стрелки оборудованы автоматическим переводом и обогревом».

В центре разворотного кольца трамвая проектом предусмотрено одноэтажное здание конечного диспетчерского пункта «Стадион». В начале года здесь уже стартуют отделочные работы, а с февраля начнется монтаж оборудования».

Работы ведутся в соответствии с графиком. Планируется, что в марте начнется тестирование трамвайной линии. Ввод в эксплуатацию запланирован на апрель 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Самары. 



Фото:    пресс-служба администрации Самары
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
12 декабря 2017  18:52
В Самаре продолжаются работы по строительству трамвайной линии от ул. Ташкентская до стадиона «Самара Арена».
Завершено строительство путепровода для трамваев под улицей Дальняя завершено
В Самаре продолжаются работы по строительству трамвайной линии от ул. Ташкентская до стадиона «Самара Арена».   Благоустройство региона
0
12 декабря 2017  12:15
Жигулевский заповедник будет продолжать обустройство маршрута на Стрельную гору
Жигулевский заповедник будет продолжать обустройство маршрута на Стрельную гору
Разработана проектно-сметная документация по обустройству пешеходной тропы от автобусной до автомобильной стоянки. Благоустройство региона
125
12 декабря 2017  11:06
В Самаре развесят более 23 тысяч метров гирлянд В настоящее время специалисты трудятся над созданием городка из ледовых скульптур.
В Самаре развесят более 23 тысяч метров гирлянд
В настоящее время специалисты трудятся над созданием городка из ледовых скульптур. Благоустройство региона
110
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017  16:06
Как выбрать мебель для офиса?
 Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов.  Капитальный ремонт в Самаре
223
25 ноября 2017  10:04
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
 Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
157
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10644
Весь список
Всё в Дом
8 ноября 2017  21:16
Покупка садовой мебели
Покупка садовой мебели
 Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
346
3 ноября 2017  17:02
Как правильно выбрать водоотвод?
Как правильно выбрать водоотвод?
 Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
195
1 ноября 2017  12:50
Купить детскую ванночку
 Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания.  Всё в Дом
325
Весь список
ЖКХ
11 декабря 2017  11:35
В Железнодорожном районе Самары несколько домов на четырех улицах остались без воды На места отключения холодного водоснабжения направлены бойлеры
В Железнодорожном районе Самары несколько домов на четырех улицах остались без воды
На места отключения холодного водоснабжения направлены бойлеры. ЖКХ
167
8 декабря 2017  10:57
Выявлено 10 злостных неплательщиков среди предприятий ЖКХ Самарской области В отношении должников принимается ряд мер.
Выявлено 10 злостных неплательщиков среди предприятий ЖКХ Самарской области
В отношении должников принимается ряд мер. ЖКХ
414
7 декабря 2017  12:40
Сызранская муниципальная теплоснабжающая компания МУП «ЖЭС» второй раз за год на грани банкротства По состоянию на 1 декабря 2017 года общая задолженность компании составляет 496,9 млн рублей.
Сызранская муниципальная теплоснабжающая компания МУП «ЖЭС» второй раз за год на грани банкротства
По состоянию на 1 декабря 2017 года общая задолженность компании составляет 496,9 млн рублей. ЖКХ
213
Весь список

Экология
8 декабря 2017  12:46
В нацпарке Самарская Лука было изъято 1800 м сетей Рейды государственной инспекции в предпраздничные и праздничные дни контроль еще более усилятся.
В нацпарке Самарская Лука было изъято 1800 м сетей
Рейды государственной инспекции в предпраздничные и праздничные дни контроль еще более усилятся. Экология
398
7 декабря 2017  11:04
В Самарской области похолодает По прогнозам синоптиков, обильных осадков в ближайшие дни не ожидают.
В Самарской области похолодает
По прогнозам синоптиков, обильных осадков в ближайшие дни не ожидают. Экология
377
6 декабря 2017  10:51
В Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков Об этом сообщает Приволжское УГМС.
В Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков
Об этом сообщает Приволжское УГМС. Экология
848
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5489
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2027
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8933
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2680
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10426
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3057
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2506
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1658
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2022
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1919
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1610
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3246
Весь список

Мероприятия
В музее Алабина откроется новогодняя выставка-ярмарка «Сделано в Самаре»
В Самаре состоится один из федеральных окружных полуфиналов Всероссийского конкурса «Лидеры России»
Финал лиги КВН трудовой молодежи пройдет в Самаре
Весь список
Популярное
за сегодня

В Тольятти ночью утонула женщина

1417

Еще одна женщина примет участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Самары

1304

Самара: какие организации отвечают за уборку дорог, тротуаров, дворов, посадочных площадок остановок и других территорий в городе

534
за неделю

В Самаре на улице Стара-Загора водитель трамвая сбил девушку, перебегавшую пути в неустановленном месте

1668

В Нефтегорском районе "шестерка" на скорости опрокинулась в кювет, погибла пассажирка машины

1520
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда