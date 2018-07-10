Завершено бетонирование пролетного строения на съезде С-3 развязки на улице Шоссейной
10 июля 2018 14:21
104
Под путепроводом протяженностью 70,7 м расположится автодорога основного хода. Забетонированное пролетное строение опирается на пять железобетонных опор, возведенных строителями ранее. Проезжая часть шириной 11 м будет включать в себя три полосы движения. На финальном этапе строительства Фрунзенского мостового перехода специалисты выполнят укладку асфальта на мостовое полотно путепровода, смонтируют освещение и барьерное ограждение.
Одновременно продолжается процесс установки руслового пролетного строения моста через р. Самару в проектное положение методом продольной надвижки. В настоящее время специалисты осуществляют укрупнительную сборку металлоконструкций 9-го из 11-ти этапов надвижки весом 1590 тонн. После того как все металлоконструкции будут собраны и состыкованы с уже надвинутой ранее частью пролетного строения весом 5875 тонн, начнется сама надвижка. По завершении очередного этапа конструкция протяженностью 536 м (включая вспомогательную конструкцию - аванбек) сместится в сторону правого берега реки еще на 81 м. По завершении всех 11-ти этапов надвижки русловое пролетное строение протяженностью 559,7 м займет свое проектное положение между второй и седьмой опорами моста.
На основном ходе автомобильной дороги (со стороны оз. Гатное) ведутся работы по очистке полосы отвода от деревьев и кустарников и отсыпке насыпи земляного полотна. На участке между мостом через оз. Банное и мостом через р. Самару проводится укрепление готовых откосов насыпи земляного полотна железобетонными плитами.
На съезде №9 развязки на ул. Фрунзе продолжается устройство подпорных стен для обеспечения устойчивости склонов правого берега р. Самары.
Проект строительства мостового перехода «Фрунзенский» включает в себя возведение шестиполосного cталежелезобетонного моста через реку Самару (длина – 667 м, ширина проезжей части – 22 м), железобетонного моста через заболоченное озеро Банное (длина – 79,6 м), транспортной развязки и путепровода над автодорогой основного хода на ул. Шоссейной, транспортной развязки и пяти подпорных стен из монолитного железобетона на ул. Фрунзе, а также строительство основного хода автомобильной дороги. Общая протяженность новой автомобильной трассы составит 2,67 км. Мостовой переход свяжет Самарский и Куйбышевский районы, а также обеспечит пропуск транспортных потоков в сторону федеральных автодорог М-32 и М-5.
К настоящему моменту построен мост через озеро Банное, возведены все 8 опор моста через реку Самару, 5 опор и пролетное строение путепровода на съезде С-3 над автодорогой основного хода развязки на ул. Шоссейной. Продолжается надвижка пролетного строения моста через р. Самару, ведется строительство других объектов мостового перехода на обоих берегах реки. Работы осуществляются в соответствии с утвержденным графиком.
Фото: samarskie-voditeli.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
10 июля 2018 14:21
Одновременно продолжается процесс установки руслового пролетного строения моста через р. Самару в проектное положение методом продольной надвижки. Благоустройство региона
103
10 июля 2018 10:58
Все пробы воды, отобранные в организованных местах купания соответствуют требованиям безопасности. Благоустройство региона
164
10 июля 2018 10:45
Так она не будет сливаться со зданиями, расположенными сзади. Благоустройство региона
127
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
144
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
163
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
246
Всё в Дом
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
217
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
158
3 мая 2018 18:47
Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое. Всё в Дом
199
ЖКХ
10 июля 2018 11:45
Сейчас сотрудники провели анализ водозаборных колонок и существующих лицевых счетов абонентов. ЖКХ
141
9 июля 2018 16:25
Каждая игра, собиравшая почти полный стадион, становилась проверкой надежности инженерных коммуникаций. ЖКХ
295
9 июля 2018 11:41
Прежде всего, речь шла об установках горизонтального направленного бурения. ЖКХ
228
Экология
10 июля 2018 11:17
В экологической акции на Молодецком кургане примут участие более 50 волонтеров. Экология
204
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
178
9 июля 2018 13:53
Он продлится три года. Экология
300
Видео
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
178
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
416
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1943
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2360
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
915
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
1042
Фоторепортажи
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
805
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2520
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1583
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2768
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
210
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
568
Мероприятия