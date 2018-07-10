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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Завершено бетонирование пролетного строения на съезде С-3 развязки на улице Шоссейной

10 июля 2018 14:21
104
Одновременно продолжается процесс установки руслового пролетного строения моста через р. Самару в проектное положение методом продольной надвижки.
АО «Стройтрансгаз» (СТГ) завершило бетонирование пролетного строения путепровода на съезде С-3 будущей развязки на ул. Шоссейной, которая входит в комплекс объектов Фрунзенского мостового перехода, передает samarskie-voditeli.ru.

Под путепроводом протяженностью 70,7 м расположится автодорога основного хода. Забетонированное пролетное строение опирается на пять железобетонных опор, возведенных строителями ранее. Проезжая часть шириной 11 м будет включать в себя три полосы движения. На финальном этапе строительства Фрунзенского мостового перехода специалисты выполнят укладку асфальта на мостовое полотно путепровода, смонтируют освещение и барьерное ограждение.

Одновременно продолжается процесс установки руслового пролетного строения моста через р. Самару в проектное положение методом продольной надвижки. В настоящее время специалисты осуществляют укрупнительную сборку металлоконструкций 9-го из 11-ти этапов надвижки весом 1590 тонн. После того как все металлоконструкции будут собраны и состыкованы с уже надвинутой ранее частью пролетного строения весом 5875 тонн, начнется сама надвижка. По завершении очередного этапа конструкция протяженностью 536 м (включая вспомогательную конструкцию - аванбек) сместится в сторону правого берега реки еще на 81 м. По завершении всех 11-ти этапов надвижки русловое пролетное строение протяженностью 559,7 м займет свое проектное положение между второй и седьмой опорами моста.

На основном ходе автомобильной дороги (со стороны оз. Гатное) ведутся работы по очистке полосы отвода от деревьев и кустарников и отсыпке насыпи земляного полотна. На участке между мостом через оз. Банное и мостом через р. Самару проводится укрепление готовых откосов насыпи земляного полотна железобетонными плитами.

На съезде №9 развязки на ул. Фрунзе продолжается устройство подпорных стен для обеспечения устойчивости склонов правого берега р. Самары.

Проект строительства мостового перехода «Фрунзенский» включает в себя возведение шестиполосного cталежелезобетонного моста через реку Самару (длина – 667 м, ширина проезжей части – 22 м), железобетонного моста через заболоченное озеро Банное (длина – 79,6 м), транспортной развязки и путепровода над автодорогой основного хода на ул. Шоссейной, транспортной развязки и пяти подпорных стен из монолитного железобетона на ул. Фрунзе, а также строительство основного хода автомобильной дороги. Общая протяженность новой автомобильной трассы составит 2,67 км. Мостовой переход свяжет Самарский и Куйбышевский районы, а также обеспечит пропуск транспортных потоков в сторону федеральных автодорог М-32 и М-5.

К настоящему моменту построен мост через озеро Банное, возведены все 8 опор моста через реку Самару, 5 опор и пролетное строение путепровода на съезде С-3 над автодорогой основного хода развязки на ул. Шоссейной. Продолжается надвижка пролетного строения моста через р. Самару, ведется строительство других объектов мостового перехода на обоих берегах реки. Работы осуществляются в соответствии с утвержденным графиком. 




Фото:  samarskie-voditeli.ru
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Комментарии



Благоустройство региона
10 июля 2018  14:21
Одновременно продолжается процесс установки руслового пролетного строения моста через р. Самару в проектное положение методом продольной надвижки.
Завершено бетонирование пролетного строения на съезде С-3 развязки на улице Шоссейной
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