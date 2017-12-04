Завершена расчистка леса вокруг стадиона «Самара-Арена»
4 декабря 2017 11:18
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По информации министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области, в период с 25 сентября по 24 ноября 2017 года лес в границах ул. Дальняя (планируемой пешеходной зоны к стадиону) и Московское шоссе освобождался от древесно-кустарниковой растительности и сухостоя. Площадь работ составила 35 га, включая периметр массива шириной 100 метров.
За 2 месяца в акции приняли участие представители всех 37 муниципальных образований региона, коллективы Правительства Самарской области, Самарской Губернской думы, предприятий и организаций, представители малого и среднего бизнеса, общественности. Существенный вклад в расчистку территории городского леса внесли такие крупные предприятия, как ООО «Самарский Стройфарфор», ОАО «Самаранефтегаз», АО «Транснефть-Приволга», ООО «Газпром трансгаз Самара», ПАО «МРСК Волги», ГК «Эковоз».
В результате совместной работы утилизированы порубочные остатки и неликвидная древесина в объеме 22 тысяч складочных кубометров.
«Качественно и своевременно выполнить такой огромный объём работ нам помогли поддержка и профессионализм людей, задействованных на данном участке. Я хочу поблагодарить всех, кто отозвался на наше предложение принять участие в этой акции, проявил инициативу и потратил значительное количество времени и сил. Думаю, что всем участникам акции, а также жителям города Самара, приятно видеть, как изменился внешний облик этой территории», - отметил врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.
На период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением, сообщает пресс-служба облправительства.
После окончания мирового первенства лесной массив, примыкающий к стадиону с востока, превратится в прекрасную парковую зону. Здесь построят пешеходные маршруты, оборудованные навигационной системой, велодорожки, разобьют английский парк, газоны с автополивом, будет организовано наружное освещение и архитектурная подсветка.
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