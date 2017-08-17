Завершена половина основных работ по комплексному ремонту улицы Галактионовская в Самаре

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Завершена половина основных работ по комплексному ремонту улицы Галактионовская в СамареВсе работы планируется завершить в срок до 31 октября текущего года.На улице Галактионовская в Самаре специалисты подрядной организации – ООО «СамараДорСтрой» - завершили половину объема основных работ по комплексному ремонту, предусмотренных муниципальным контрактом. Участок от улицы Красноармейская до улицы Полевая приводят в порядок по заказу Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара по Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках приоритетного проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги», сообщает сайт мэрии Самары.Протяженность ремонтируемого участка составляет около 2 км.В настоящее время рабочие заканчивают укладку нижнего выравнивающего слоя асфальтобетона. На отдельных участках, где все подготовительные мероприятия уже выполнены, подрядчик приступил к укладке верхнего слоя щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Напомним, он характеризуется повышенным содержанием щебня и битума, а, следовательно, высокими эксплуатационными характеристиками: большей прочностью, водонепроницаемостью, сдвигоустойчивостью, снижающей риск возникновения дефектов при больших нагрузках.Также в завершающей стадии (95%) – процесс устройства бортового камня. На 90% отремонтировано трамвайное межпутье. Одновременно ведутся работы по укладке плиточного покрытия тротуаров на площади порядка 16 тысяч кв. м. Асфальтобетонное покрытие на тротуарах планируют уложить на площади в 1 тысячу кв. м. Кроме того, в рамках комплексного ремонта ул. Галактионовская запланированы работы по устройству газонов, нанесению разметки, установке средств организации дорожного движения и мусорных урн в количестве 103 штук.Необходимо отметить, что устройство инженерных коммуникаций выполняется до старта ключевых работ на проезжей части, чтобы в дальнейшем избежать вскрытия нового дорожного полотна.Все работы планируется завершить в срок до 31 октября текущего года.