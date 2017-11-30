Закончена реставрация городской усадьбы Марии Рафаиловой на Галактионовской, 82
30 ноября 2017 18:42
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Перемены в облике дома разительны.
Купольные завершения эркеров заменены новыми. На фасаде четко выделены вертикальные элементы и горизонтальные тяги, здание стало внешне напоминать фахверковые европейские постройки.
«Результат не всех устраивает. Кто-то воспринял реставрацию как превращение исторического здания в «раскрашенный пряничный домик». Но таково было решение, утвержденное в профильных ведомствах. Как бы там ни было, усадьбу уберегли от разрушения», - пишет «Самарская газета».
Фото: hraniteli-nasledia.com
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