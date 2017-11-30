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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Закончена реставрация городской усадьбы Марии Рафаиловой на Галактионовской, 82

30 ноября 2017 18:42
162
Перемены в облике дома разительны.
Здесь пролегает один из «гостевых маршрутов» чемпионата мира по футболу 2018 года. И дом на Галактионовской – один из 238 городских объектов, подлежащих скоростной реставрации и ремонту на радость футбольным болельщикам, сообщает hraniteli-nasledia.com.

Перемены в облике дома разительны. 

Купольные завершения эркеров заменены новыми. На фасаде четко выделены вертикальные элементы и горизонтальные тяги, здание стало внешне напоминать фахверковые европейские постройки. 

«Результат не всех устраивает. Кто-то воспринял реставрацию как превращение исторического здания в «раскрашенный пряничный домик». Но таково было решение, утвержденное в профильных ведомствах. Как бы там ни было, усадьбу уберегли от разрушения», - пишет «Самарская газета»



Фото:   hraniteli-nasledia.com
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Комментарии



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30 ноября 2017  18:42
Перемены в облике дома разительны.
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